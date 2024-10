Cubano en Miami muestra su apartamento minimalista en el Downtown: "Es un sueño"

Un conocido influencer cubano en Miami mostró el apartamento que renta en el Downtown, con decoración minimalista, y unas vistas panorámicas que son un verdadero sueño.

En un video compartido por el experto en bienes raíces Robert Sielmann (@robertsielmann), se muestra el bonito y elegante apartamento que renta Ángel Sánchez para vivir en una de las zonas más exclusivas de Miami.

"En este recorrido, te muestro el espectacular apartamento de @angelsanchezceo, un inmigrante cubano que ha hecho realidad todos sus sueños en Miami. Con varias empresas a su nombre y siendo el alma de las mejores fiestas latinas de la ciudad, Ángel es un ejemplo de cómo la perseverancia y la visión pueden cambiar tu vida", dijo Sielmann en su post.

El apartamento, ubicado en el prestigioso edificio Paramount Miami, forma parte de la impresionante torre de 749 pies, situada en el Miami World Center, un proyecto privado de gran envergadura en Estados Unidos.

Sánchez paga 6,000 dólares mensuales por este hogar de ensueño, decorado con un estilo minimalista que refleja su filosofía de vida.

"Me gusta el color blanco, la claridad. No me gusta acumular cosas materiales. Prefiero el dinero pasarlo por el banco hasta encontrar un negocio en el que invertir. Mi filosofía de vida es 'no aparentes, sé'", comentó el empresario cubano.

La decoración de esta residencia se caracteriza por sus tonos claros, espacios amplios, diáfanos y líneas simples. Lo que destaca al hogar de Sánchez son las vistas espectaculares de Miami.

"Nosotros somos inmigrantes. Llegamos hace 20 años de Cuba y hemos hecho nuestro sueño realidad aquí. Estamos eternamente agradecidos a este país y a esta ciudad", agregó el cubano.

El empresario Ángel Sánchez, fundador y CEO de Miami Vice Marketing Group Inc. y el restaurante Carnicero Steakhouse, es un referente para los inmigrantes latinos en Estados Unidos.

Tiene de 364 mil seguidores en Instagram. Ha construido una reputación sólida en el sector empresarial y como anfitrión de fiestas latinas exclusivas de la ciudad del Sol.