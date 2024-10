Florida ha sido testigo de una historia que ha captado la atención de millones de usuarios en las redes sociales. Joseph Malinowski, conocido como "el Teniente Dan", decidió enfrentar la furia del huracán Milton en su pequeña embarcación anclada en la bahía de Tampa.

Tuvo este miércoles a muchas personas atentas a su situación y con una interrogante constante en la mente: ¿Sobrevivió el Teniente Dan al paso del huracán Milton por Tampa?

El usuario de TikTok Tampa Terrence (@terrenceconcannon), fue quien popularizó a Malinowski en las redes sociales, cuando compartió un video donde mostraba la determinación de este hombre para permanecer a bordo de un bote de 20 pies de largo, rechazando las advertencias de las autoridades sobre el peligroso huracán Milton.

A medida que la tormenta se acercaba a Tampa, millones de residentes se desplazaban a refugios seguros y este hombre dijo que no abandonaba su bote porque Dios no se lo permitía.

Joseph Malinowski estaba dispuesto a desafiar lo que la naturaleza le pusiera por delante, al igual que hizo un personaje literario y cinematográfico, el Teniente Daniel Taylor, más conocido como el Teniente Dan, de la película Forrest Gump, (1994) dirigida por Robert Zemeckis.

La policía de Tampa lo visitó en varias ocasiones, pero su respuesta era la misma: "No hay razón para preocuparse. La tormenta solo durará unas horas. Dios me dijo que no abandone el barco. Este es el mejor lugar, mientras el agua esté fuera no hay peligro".

Los seguidores temían lo peor y habían hecho apuestas sobre lo que sucedería con Joseph Malinowski durante el paso del huracán Milton, calificado inicialmente como un "monstruo", pero que tocó tierra en Florida esa misma noche, con categoría 3.

Terrence pidió a las personas que siguieran esta historia con cautela porque hay muchos bulos en las redes. Asegura que el Teniente Dan pasó el huracán en su bote y hace pocas horas hizo una transmisión en directo con él, desde lo que presuntamente es el interior de la embarcación.

Los seguidores de este personaje real de Tampa, han creado una cuenta para recaudar dinero y cumplirle su sueño de navegar en un barco potente.

"Podremos pagar por un barco para ti, vamos a tener un buen bote, en el rango de $50,000 a $100,000 y vamos a tener un negocio de kick completo, que es un negocio de live-streaming en el que puedes mostrar tus viajes y todas tus aventuras", dijeron Terrence y sus colegas a Teniente Dan.

"No sé qué decir. ¡Gracias! Les bendigo a todos. Ese es mi sueño, ese es mi sueño", dijo el mediático hombre de mar, desde Tampa, tras el paso de Milton.