Cubana se lleva un susto al confundir un delfín con un tiburón en Varadero

Una joven cubana protagonizó una divertida anécdota en la playa Varadero. Mientras disfrutaba de una tranquila mañana de mar, alguien desde la arena le pidió salir del agua tras divisar a lo lejos lo que parecía ser un tiburón.

Se trata de la tiktoker Sandra Saure (@sandra_saure) quien estaba grabando videos con su teléfono, cuando de repente pasó un tremendo susto.

"Me gritó que saliera del mar porque vio un bicho, un bicho marino, pero no sabíamos bien lo que era. Me dijo: 'Mira Sandra, un tiburón'. Yo... ¿Cómo que un tiburón? Pero ya yo estaba afuera", contó la joven.

Sandra asegura que vio un tiburón en Varadero pero los habitantes de la zona le han explicado que es mucho más probable que haya visto un delfín o una tonina.

Las toninas son unos de los delfines marinos más pequeños del mundo. Son frecuentes en las costas cubanas y a menudo se pueden ver nadando por la playa de Varadero.