Actor cubanoamericano Carlo Arrechea: "Uno de mis sueños en Cuba era comerme una manzana"

Carlo Arrechea Foto © Instagram/carloarrechea

El actor y modelo de origen cubano Carlo Arrechea confesó en una entrevista que uno de los sueños que tenía cuando vivía en Cuba era comerse una manzana.

"Uno de mis sueños en Cuba era comer una manzana. No había manzanas en Cuba, al menos cuando yo estaba allí. Así que eso fue lo primero que comí cuando llegué a los Estados Unidos", dijo Arrechea a OUT en una extensa entrevista.

El cubano llegó al país norteamericano en 2002, luego de que su madre, quien también es actriz, se ganara un cupo en el Programa de Visas de Inmigrantes por Diversidad, conocido popularmente como el bombo.

"Mi madre jugó a la lotería en 1998. Recibió la carta cuatro años después, en 2002, cuando estaba en el mejor momento de su carrera", contó y significó que "fueron muchos sentimientos encontrados. Para mí, fue un nuevo comienzo. Para ella, fue abandonar su carrera como actriz y empezar de nuevo".

Junto a su madre trabajó en una versión cubana de un "especial para después de la escuela" hecho para la televisión. En ese momento contaba con solo seis años.

"He estado en los Estados Unidos más tiempo que en Cuba", comentó el actor nacido en La Habana el 17 de enero de 1990.

"Pero es gracioso porque a veces no me siento lo suficientemente cubano, pero tampoco lo suficientemente estadounidense. Es como una mezcla de ambos países, y he estado tomando lo mejor de cada uno", agregó.

A lo largo de su carrera, Carlo ha participado en telenovelas como “Más sabe el diablo”, “El Cartel 2” y “Alguien te mira”, que salieron al aire en Telemundo. También ha actuado en seis obras de teatro en Miami, y en los cortometrajes “Fate´s Decree”, y “El Manantial”.