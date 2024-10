Habla la tía de Damian Valdez, el hombre buscado como "persona de interés" por la muerte de El Taiger

Una mujer que se identificó como tía política de Damián Valdez-Galloso, el hombre buscado por la policía como “persona de interés” por la muerte de El Taiger, salió en días recientes a pedir que no se criminalice en las redes sociales a la familia de Damian y que no se les exponga.

Paralelamente, vertió algunas opiniones sobre El Taiger que pudieran resultar dolorosas o inapropiadas por parte de los seguidores del cantante, que en estos momentos atraviesan una especie de duelo colectivo por su pérdida.

En una extensa transmisión en directo a través de su canal de YouTube, Evelyn -como se nombra la familiar- arremetió con dureza contra algunos influencers que en su opinión han hecho un linchamiento mediático no solo de su sobrino, sino que además están perjudicando a toda la familia, compartiendo incluso en redes fotos familiares.

Evelyn también hizo referencia a Ledián Campo Frómeta, primo de Damian que se encuentra en paradero desconocido desde 2017, cuya figura habría sido utilizada por algunos influencers como posible ¿cómplice? de lo ocurrido, lo cual considera absurdo.

Asegura que el padre de Damian es un hombre honesto, trabajador, sin antecedentes penales, que se ha dedicado toda su vida en EE.UU. a trabajar y a cuidar a su hija autista, hermana de Damian. La joven tiene 20 años y no asiste a clases desde lo sucedido, por temor de la familia a alguna acción en su contra.

Dice que la madre de Damian, que es enfermera, no se atreve tampoco a salir de la casa por miedo a que alguien le haga daño.

“Caballero, pónganse del otro lado de la película. Él tiene familia”, dijo Evelyn, quien subrayó que, pese a que ciertamente hay constancia de que Damian pagó el motel en que El Taiger pasó la noche previa al asesinato, “no se sabe qué pasó”.

Dice que la familia puso una denuncia por la desaparición de Damian al día siguiente en que la vivienda de Hialeah fue allanada por la policía.

Comenta que la familia teme seriamente que Damian pueda estar muerto y que como tal lo perciben, y que a esa posibilidad -dura para ellos- se suma el linchamiento mediático sin saber lo que ocurrió realmente.

"A lo mejor Damián es víctima", conjeturó. En todo caso insistió en que, culpable o no, no es justo exponer a la familia.

"No es justo que publiquen fotos de una niña que es autista… y que algunos escriban 'vamos a pasar la información de tu hermanita'. Eso es incitar a la violencia; ni siquiera saben lo que está pasando con su hermano. Nadie se ha puesto a pensar qué ha pasado con Damian. Vamos a suponer que tuvo participación, pero hay que darle el beneficio de la duda", señaló.

Evelyn cree que su sobrino -si está vivo a estas alturas- puede que sepa lo que pasó con El Taiger, que incluso fuera testigo de lo ocurrido o que las circunstancias lo colocaran como parte de la situación, pero pone seriamente en duda que disparara el tiro que mató a el reguetonero.

Defiende que eran amigos y no piensa que fuera capaz de hacer algo así, tampoco cree que él solo pudiera mover a El Taiger.

"Ese sobrino mío, por grande y fuertón que esté, él solo no puede con El Taiger", afirmó.

“La persona que lo haya dejado en el hospital no tuvo corazón para dejarlo morir. No lo tuvo. No fue que no tuvo oportunidad, la oportunidad existía”, dijo en otro momento.

Una de las partes más polémicas de su extensa intervención -y que más pueden herir a los seguidores del reguetonero- fue su afirmación de que lo sucedido "El Taiger se lo buscó".

“Caballero, vamos a ser sinceros. Yo amo la música de El Taiger, la amo, me gusta. Yo soy una vieja, pero me gusta la música de El Taiger, pero El Taiger se lo buscó. En la vida real, El Taiger se lo buscó”, dijo sin ampliar esa dura afirmación.

En otro momento lo calificó de "delincuente", ello para mostrar su asombro por el extremo movimiento de apoyo que ha generado, apoyo del que opinó que están más necesitadas otras causas relacionadas con Cuba, idea seguida por varias personas en redes sociales en los últimos días.

"Este Miami se ha unido -ojo con esto, yo no estoy de acuerdo con lo que le pasó- pero se ha unido en torno a un delincuente [...] Se le ha sumado más público a un delincuente, porque es lo que es El Taiger, vamos a estar claros en eso, un delincuente que a mí me gusta su delincuencia como a mí me gusta la de Chocolate, pero se han unido más a un delincuente que a la causa de Cuba, y en Cuba también", apuntó.

Dijo que El Taiger "es un artista querido, que se ganó el corazón de todo los cubanos", pero acto seguido añadió que "los cubanos están apretando".

Finalmente, un apartado especial en su intervención lo llevó Alexander Otaola, del que dijo que es muy mala persona, aunque al mismo tiempo aseveró que es muy inteligente.

“O él es demasiado inteligente o las personas son demasiado brutas”, dijo Evelyn, quien aseguró que Otaola se inmoló conscientemente al hablar de El Taiger solo para desviar la atención sobre el caso, mucho más escabroso para él, de su extesorero, sobre el que pesa una delicada acusación de índole sexual.

“No se enfoquen más en Otaola. Otaola nos está poniendo una venda en los ojos y estamos cayendo como ratas uno a uno”, concluyó.

El jefe de la Policía de Miami, Manuel Morales, descartó en una conferencia de prensa la pasada semana que el incidente de El Taiger fuera un intento de suicidio y catalogó lo sucedido de “acto criminal”.

Morales solicitó colaboración ciudadana para dar con el paradero de Damian Valdez-Galloso, de 49 años y conocido también como “el Narra”, quien fue declarado como "persona de interés" en la investigación del caso del reguetonero.

El cantante murió el pasado 10 de octubre tras permanecer una semana en estado crítico en el Jackson Memorial Hospital, luego de ser hallado en un vehículo con un disparo en la cabeza.

Según se reveló previamente, a El Taiger y a El Narra los unía una relación de amistad y las investigaciones de la policía arrojaron que fue una de las ultimas personas en compartir con el reguetonero antes de que fuera encontrado con una herida de balA.

En la conferencia de prensa, Morales explicó que la Policía necesita interrogarlo en relación con el intento de asesinato, que ocurrió cerca de NW 9th Avenue y 17th Street el 3 de octubre.

Las autoridades han ofrecido una recompensa de 5,000 dólares por información certera que conduzca al paradero de Damian Valdez, quien mide 5'09 pulgadas, pesa aproximadamente 186 libras, tiene ojos y cabello marrones, y presenta tatuajes en ambos brazos y en el pecho.

La policía solicita a quien tenga información sobre el incidente que llame a Crime Stoppers de forma anónima al 305 471-TIPS (8477) o visite el sitio web crimestoppersmiami305.com.