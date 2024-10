¡Más de 6 mil dólares en tres días! Cubana sorprende al revelar lo que gastó en su viaje a Cuba

Una cubana se ha vuelto viral en TikTok al revelar que en su último viaje a Cuba de 3 días se gastó más de 6 mil dólares. Su video llegó como respuesta a las críticas que recibió otra usuaria que afirmó que su hermano se había gasto 5 mil dólares en comida en su viaje de cinco días a la isla. Una cifra que muchos consideraron exagerada e irreal en el contexto actual cubano.

Defendiendo que es posible gastarse esa cantidad de dinero en la isla, Laritza Alfaro (@laritzaalfaroz en TikTok) desglosó los gastos de su viaje de fin de semana a Cuba.

“Quiero enseñarles lo que gasté yo en mi último viaje a Cuba. Regresé hace un par de semanas”, comienza diciendo la cubana, explicando que ella incluiría todos los gastos, entre ellos el billete de avión, lo que llevó en su maleta y también el coste del alojamiento.

Primero, mencionó que compró el pasaje el día anterior al viaje y que voló en primera clase por 700 dólares, justificando la decisión porque así no tendría que pagar por el equipaje. Los maletines, que incluyeron artículos como medicinas, productos de aseo y zapatos, le costaron cerca de 1500 dólares. Solo en medicinas asegura que gastó 700 dólares.

El hospedaje fue otro gasto significativo. Rentó un Airbnb en La Habana para diez personas por tres noches, a un precio de 800 dólares. Durante los días que estuvo pagó los gastos para su familia y comentó que salieron dos veces del alojamiento para disfrutar de la ciudad. Una de estas salidas a un restaurante le costó 800 dólares, y otra fue para pasar una velada en una discoteca, donde gastó 600 dólares.

“Lo tengo todo guardado porque manejo todo en dólares”, agregó, enfatizando que había llevado un registro detallado de sus gastos. En total, sumando las salidas y compras adicionales en Cuba, señaló que gastó 2200 dólares.

Además, destinó 1000 dólares para repartir entre familiares y dejó 200 dólares en propinas durante su estancia. Aclaró que no tuvo que rentar un carro, lo que significa que se ahorró ese gasto.

Al final del video, la cubana concluye: "6400 dólares fue el total de mi viaje a Cuba. Fue de viernes a lunes, solo un fin de semana. Yo digo que cada uno gasta en base a lo que llevas. No creo que fue muy caro, no salimos mucho. Y cuando llevas el dinero para allá tiene mucho valor y todo lo que comimos no lo vi caro. A no ser que cuando salíamos, pero al ser 11 personas me parece que estaba bien".

Las reacciones en TikTok no se hicieron esperar, con muchos usuarios cuestionando la veracidad de sus declaraciones, argumentando que esas cifras son desproporcionadas, mientras que otros defendieron su derecho a gastar según sus posibilidades y estilo de vida.