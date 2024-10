Cubana en USA: "Dependienta de Ross amenazó con llamar a la policía si no doblaba la ropa"

Una cubana residente en Estados Unidos denunció a través de su cuenta de TikTok un incidente que vivió una persona que conoce en una tienda de la cadena Ross.

Según relató en el video, la dependienta del establecimiento amenazó con llamar a la policía si no doblaba la ropa que había probado en el vestidor. El hecho ha generado un intenso debate en las redes sociales, especialmente entre la comunidad cubana, que ha mostrado su apoyo a la joven.

En el video, compartido por la usuaria Karly Beauty Services (@karlybeautyservices), la cubana explica que esta persona fue al vestidor a probarse varias prendas, como es habitual en las tiendas de ropa.

Al salir, la dependienta le pidió que se encargara de doblar las piezas de ropa, a lo que ella se negó argumentando que esa no era su responsabilidad. Ante su respuesta, la empleada amenazó con llamar a las autoridades si no cumplía con la petición.

La reacción de los usuarios no se hizo esperar. Muchos criticaron la actitud de la dependienta, señalando que su amenaza fue exagerada y que doblar la ropa no debería ser obligación de los clientes. Otros, sin embargo, defendieron que los compradores deben colaborar para mantener el orden en las tiendas.

"No solo en Ross. Lo correcto era que entregaras la ropa en su perchero. No tienes la razón" o "No es tu obligación, es cierto, pero también se trata de respetar el trabajo de los demás. ¿Te gustaría que alguien fuese a tu lugar de trabajo sea cual sea y desorganice lo que has creado solo por ser cliente?", son algunas de las reacciones que ha despertado el video dentro de la comunidad de TikTok.