Cubano advierte a recién llegados sobre Miami: "El dinero se va como agua"

Un cubano de Estados Unidos ha querido compartir su principal consejo a los recién llegados de la isla: no mudarse a Miami. Un consejo que dio explicando las razones por las que no recomienda irse a vivir a Miami como primera parada tras su salida de Cuba.

El usuario que publicó el video fue Javier Díaz (@el_javiiko en TikTok), quien comentó los desafíos que cualquier persona puede enfrentar al llegar a la ciudad.

"Asere, Miami es la peor ciudad para vivir en este país si estás recién llegado", comienza el cubano diciendo en el video, explicando que los costos de vida son desorbitados. "Hablándote claro, Miami está más caro que la carne de res en Cuba. Entre la renta, la comida y hasta el cafecito, el dinero se te va como agua. Escucha esta talla: un estudio de un cuarto y un baño te sale como 1500 dólares, brother. Fácil te funden con el alquiler solo", agregó, dándole un toque de humor.

Otro de los problemas que el joven destaca es el tráfico y la falta de opciones de transporte público eficiente. "El tráfico de Miami es otra cosa. Y si no tienes carro, candela y pica pica. Aquí el transporte público es como los unicornios. Sabes que existe, pero nunca lo ves", comenta.

Finalmente, el joven señala la dificultad de encontrar trabajos estables y bien pagados. Según él, muchos de los empleos en Miami son temporales o mal remunerados, lo que hace aún más difícil cubrir los altos costos de vida. "Conseguir trabajo fijo que pague bien acá es como encontrar wifi gratis en Cuba", bromea, pero deja claro que la situación laboral en la ciudad no es ideal para quienes están recién llegados.

El video ha generado debate en las redes sociales, con algunos usuarios apoyando su postura y otros defendiendo la vida en Miami. Sin embargo, el mensaje del joven cubano pone sobre la mesa la realidad que enfrentan muchos inmigrantes al llegar a una ciudad conocida por su gran comunidad latina, pero también por sus altos costos y desafíos laborales.

"Miami no es para todo el mundo, yo llevo 30 años aquí y no lo cambio por nada", "Miami es Miami, o aprendes o te vas", "Tengo 18 años aquí y si quieres darte vida lujosa tienes que tener mínimo 4 trabajos", "Una locura, me tocó salir de allí, men. No hay quien viva", "La calidad de vida es terrible, además de todo, ¡súper caro!", "Yo viví 4 años y no lo quiero ni en fotos. Cuando me mudé a Texas fue cuando realmente llegué a EE.UU.", reaccionaron algunos usuarios a este video de Javiko La Doble C.