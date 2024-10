Exclusiva: Entrevista al cantante cubano Mamá Estoy Brillando, el joven que está arrasando en la isla con su música

Su nombre está sonando con fuerza en la escena musical cubana hasta el punto de que se ha convertido en uno de los artistas más prometedores de la isla. Se trata de Mamá Estoy Brillando, un joven cantante cubano de 24 años nacido y criado en La Habana, en el barrio de Vedado.

Este joven está conquistando a la generación más joven de cubanos con canciones como "La época del amor" o "El Verano de mi vida". Sin embargo, Wilfredo Alejandro Sosa Espinosa (su nombre real) lleva haciendo música desde hace más de cuatro años.

En una entrevista exclusiva con CiberCuba, Wilfredo (o Will) nos contó que inició la carrera de Cultura Física, pero que nunca la llegó a terminar porque la cuarentena de la pandemia (2020) supuso un punto de inflexión en su vida en el que empezó a aprender sobre música, aprendiendo de manera autodidacta a hacerla mediante tutoriales en línea.

"Empecé a hacer música en 2020, justo antes de la cuarentena, y durante ese tiempo aprendí todo a través de tutoriales. Cuando terminó la cuarentena, ya sabía cómo hacer música", cuenta Mamá Estoy Brillando a CiberCuba.

En sus canciones, marcadas por una mezcla de influencias tanto internacionales como nacionales, el joven intenta transmitir mensajes positivos y de optimismo. Sus canciones principalmente están sonando entre la generación más joven de cubanos, a los que ha conquistado con su estilo único.

"Siento que este año encontré la manera de mezclar lo que me gusta de afuera con lo que tenemos único los cubanos. Es algo que gusta tanto a la gente de la calle como a mí", comentó durante la conversación.

A pesar de estar brillando, como su propio nombre artístico indica, reconoce que ha tenido que enfrentar desafíos, como las críticas hacia el tipo de música que hace y hasta por su nombre. "Al principio pensaban que mi nombre era raro, pero las cosas especiales suelen triunfar. En otros lugares, lo que yo estaba haciendo ya se llevaba cinco años, pero aquí lo veían raro. Aun así, he mantenido mi esencia", reconoce.

Actualmente, Mamá Estoy Brillando ha logrado captar la atención del público con su estilo fresco y sus letras. Sin ir más lejos su último lanzamiento, una colaboración con el cubano Chris Tamayo, está arrasando y supera más 140 mil reproducciones en YouTube. Se trata de la canción "JLO & BEN":

A continuación, la entrevista a Mamá Estoy Brillando:

Pregunta: Cuéntanos un poco sobre ti, ¿De qué parte de Cuba eres? ¿En qué escuela estudiaste? ¿Tienes alguna carrera?

Respuesta: Mi nombre real es Wilfredo Alejandro Sosa Espinosa y soy de La Habana, del Vedado. Estudie en el pre Tomás David Royo y empecé la carrera de Cultura Física, pero no lo terminé porque empezó la cuarentena y ahí empecé a hacer música y cuando terminó la cuarentena no retomé los estudios porque seguí haciendo música.

P: ¿Cuándo y cómo empezaste en la música?

R: Empecé en la música en el año 2020 justo antes de la cuarentena y durante la cuarentena estudié y aprendí gracias a tutoriales. Cuando terminó la cuarentena ya sabía hacer la música.

P: ¿Qué géneros musicales te inspiran y cómo influyen en tu estilo?

R: Me inspiran muchas cosas, especialmente en la música me inspira Kanye West, que es mi referente. Es el artista que más escucho y a quien tengo como guía. Me gustan sobre todo las cosas auténticas, siempre intento verle lo bueno a todo. El reparto me gusta también, siento que tiene un toque auténtico que nada más tienen los cubanos. Eso no lo tiene nadie más en el mundo.

P: Dinos tus artistas cubanos favoritos.

R: Si tuviera que decir algún artista cubano sería El Taiger, que lamentablemente ya no está.

P: ¿Puedes contarnos un poco sobre tus próximos proyectos o colaboraciones?

R: Tengo varios proyectos por salir, sobre todo canciones porque recientemente saque un pequeño proyecto, que es el que está bastante viral. Estoy trabajando en música nueva, estoy en un momento musicalmente en el que siento que me encontré. Lo digo todos los años, pero ahora sí. Encontré un punto en el que mezclo mis influencias de afuera con lo que me gusta de aquí, con lo que tenemos únicos los cubanos. Lo que le gusta a la gente de la calle, y a mi también me gusta. Siento que este año encontré la manera de mezclarlo.

P: ¿Cómo te imaginas tu carrera en los próximos cinco años? ¿Cuáles son tus metas?

R: Sé que van a venir cosas buenas. No tengo dudas. A lo mejor es aquí en Cuba o a lo mejor no, me gustaría quedarme aquí y hacerlo desde la isla porque me encanta estar aquí. En 5 años espero que esté bien, sobre todo ser feliz. No pido mucho, lograr inspirar a la gente y entretenerla es mi objetivo.

Sobre las metas que tengo podría decirte un montón a nivel personal y profesional, pero resumido es estar en paz. Poder hacer lo que quiera en el momento que quiera, tener libertad, tanto económicamente como para poder viajar donde quiera gracias a mi música. Pero mi principal meta sobre todo es que mis amigos y familia estén bien. Lo demás va a llegar porque todo llega si lo trabajas. Si no te quitas, con la constancia todo llega.

P: Eres especialmente popular entre la generación más joven de Cuba, ¿que te gustaría transmitirles?

R: El otro día me dijo una vecina que le gustaba de mi que a pesar de ser joven y que mi música la escuchan los jóvenes no estoy transmitiendo lo que otra gente, como droga, maldad, calle. Que estoy transmitiendo cosas buenas y eso es lo que me gustaría trasmitirles. Que vivan la vida, que disfruten, se enamoren, tengan relaciones, que salgan y hagan lo que quieran. Sobre todo que encuentren lo que les gusta hacer en la vida, a lo que se quieren dedicar porque eso es muy importante para ser feliz y estar en paz. Eso es lo que quiero transmitir. Que sean sanos, que tengan buenos momentos y creo que en eso estoy.

P: ¿Cuál ha sido el mayor desafío que estás enfrentando como cantante en Cuba?

R: Si te soy sincero, es un poco la incultura de la gente, ahora la gente me está reconociendo pero llevo haciendo esto cuatro años, evolucionando pero sin cambiar mi esencia. He tenido que chocar mucho con la incultura de gente que me decía que no iba a funcionar o criticando mi nombre (Mamá Estoy Brillando). No se dan cuenta que las cosas especiales y raras triunfan. Al principio las ven raras pero luego se convierten en normales. No culpo a la gente, también es el internet que no había tanto aquí. Yo estaba haciendo cosas que se estaban haciendo en muchos otros países, pero que no se escuchaban aquí. Entonces la gente pensaba que era muy raro pero a lo mejor en Estados Unidos o en Europa se llevaba 5 años haciendo.