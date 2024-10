¡Ya no es el peluche! Sech deja a todos boquiabiertos con su transformación tras pérdida de peso

El reguetonero panameño Sech, conocido por éxitos como "Otro Trago" y "Relación", ha sorprendido a sus seguidores al compartir un video que revela su impresionante transformación física. Famoso por su característica imagen que le valió el apodo de El Peluche, Sech ha estado alejado de la escena musical durante varios meses, tiempo en el que ha logrado una notable pérdida de peso. Basta con ver el video que publicó en sus historias de Instagram, donde además vació de contenido su perfil.

En el video aparece probándose un traje negro con una gorra en una tienda. Sin embargo, es su físico lo que captó la atención de todos.

Hace algunos meses, el cantante ya había dado pistas sobre su proceso de adelgazamiento cuando apareció en el concierto de Karol G en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, luciendo visiblemente más delgado. Este cambio ha sido el resultado de esfuerzo y conciencia para mejorar su salud y bienestar.

El impacto de su nueva imagen fue inmediato en las redes sociales, donde sus seguidores lo llenaron de comentarios aplaudiendo su dedicación y determinación para perder peso.

"¡Como sea, lo queremos! Lo importante es que se sienta bien y que siga sacando música", "Me encanta cómo se ve, pero ya no podré decir 'me dicen el peluche'", "¡Excelente por su salud! No está de más verse y sentirse bien, ahora solo necesita un buen estilista", "Igual podemos seguir llamándolo 'peluche', no solo por ser gordito; un peluche también inspira ternura... ¡Peluchito!" o "Maravilloso todo cambio que es para ti y por tu bienestar. ¡Bendito seas, eres grande, Peluche! @sechmusic, te queremos, bro", comentaron algunos de sus fans.

Seguramente esta notable transformación física no ha sido un proceso rápido ni sencillo, pero con dedicación y esfuerzo, cualquier meta es alcanzable.