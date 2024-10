Cubana narra la triste odisea de preparar paquete para Cuba desde USA: "Vale la pena"

En un video subido a la plataforma de TikTok, la cubana identificada como @yanimg30, quien reside en Estados Unidos, compartió la complicada experiencia de preparar un paquete de apenas 5 libras para enviar a su familia en Cuba.

La publicación, que ha generado miles de interacciones y comentarios, ofrece un vistazo a la realidad que enfrentan muchos cubanos emigrados al intentar ayudar a sus seres queridos en la isla.

En el video, la joven muestra los distintos pasos que implica armar el envío, desde la elección de los productos en el supermercado, hasta el empaque final.

Según narra, la misión de seleccionar cada artículo se convierte en un verdadero reto debido a la necesidad de optimizar el espacio y el peso, eligiendo cuidadosamente los alimentos, artículos de higiene y algún que otro gusto, para así intentar cubrir las necesidades básicas de su familia en Cuba.

"Es tan estresante como mandar 20 libras", confiesa @yanimg30. Entre la amplia variedad de productos disponibles en los mercados estadounidenses, la joven debe priorizar lo que realmente hace falta, mientras también intenta incluir pequeños detalles que alegren a sus seres queridos.

El proceso, además, no solo es costoso económicamente, sino que también representa una carga emocional. La emigrada describe lo difícil que es tratar de pensar en todas las carencias de la familia y decidir qué es lo más urgente. Sin embargo, pese al agotador esfuerzo que conlleva organizar el paquete, al final del video expresa con firmeza: "Vale la pena".

El video de @yanimg30 refleja una situación que es conocida por muchas familias cubanas, donde la ayuda desde el extranjero se ha vuelto crucial ante la crisis económica que atraviesa el país.

En los comentarios del video, muchos usuarios cubanos han compartido sus propias experiencias, coincidiendo en que, aunque el proceso es complicado y sacrificado, la satisfacción de ayudar a la familia siempre prevalece.

"Hermoso de tu parte, se me aguaron los ojos, así me pongo yo", "Me duele este video, me duele tanto porque así es mi familia", "Qué triste, es tan cierto", le han comentado a la joven en el post.

Esta historia ilustra la difícil realidad que viven los cubanos emigrados, quienes, a pesar de la distancia, no dejan de esforzarse para mantener un apoyo constante a sus seres queridos en Cuba.