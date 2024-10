Arrestan a cubano de Miami acusado de actos lascivos contra dos menores de edad

Un hombre de origen cubano y 61 años residente en Miami Lakes ha sido acusado de actos lascivos contra una niña de 9 años y un varón de 10.

Según las autoridades, el hecho ocurrió el pasado sábado cuando cámaras de seguridad captaron el momento en que González realizó tocamientos indebidos a los dos menores, que se encontraban de visita en su domicilio.

El hombre además de manosear las partes íntimas de los dos niños también se habría tocado también a sí mismo por encima de la ropa.

Los pequeños posteriormente revelaron lo sucedido a su madre, desencadenando la acusación formal y la investigación policial.

El acusado, identificado como Rolando González, compareció en la mañana de este miércoles en la corte criminal de Miami-Dade, donde se enfrentó a cargos por presuntos actos lascivos contra dos menores de edad.

“Estoy en estado de shock porque nunca en 29 años vi ningún signo, no vi nada extraño, y con esto que pasó, visto en las cámaras qué puedo decir”, dijo en declaraciones a Telemundo 51 la esposa del acusado, quien estaba unida al ahora acusado desde hace casi tres décadas.

“Esto pasó en cuestión de minutos, que yo estaba arreglando la cama porque había llegado mi hermana”, añadió bajo condición de anonimato la mujer, quien indicó que no ha sido capaz de ver el video.

“Yo no lo pude ver. No pude, pero mis hijos sí, me dijeron que era horrible y que no lo viera”, afirmó.

“No he podido recuperarme. Estoy 'movida' completamente. Toda la familia mía está francamente afectada. He estado durmiendo con el enemigo 29 años. Dormí con alguien que yo no conocía”, concluyó la mujer, hispana pero al parecer no de origen cubano.

El caso ha generado consternación entre los vecinos, quienes describen al acusado como una persona aparentemente tranquila y sin antecedentes de comportamiento sospechoso.

Rolando González rechazó las acusaciones ante la jueza Mindy S. Glazer, quien le negó la fianza y emitió una orden de restricción que le prohíbe cualquier tipo de contacto con las presuntas víctimas.

González fue trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK). Este jueves estaba previsto que otro juez determinara si será liberado o no antes del juicio.