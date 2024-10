Madre de niño con cáncer explica cómo afronta la espera para salir de Cuba

Arlety Llerena Martínez, la mamá de Jorgito Reina, el niño cubano con leucemia, que lleva casi un año a la espera de una visa humanitaria para poder viajar a Estados Unidos, sobrevive como puede a los apagones totales, parciales y masivos que desde el viernes 18 de octubre mantienen en vilo a los cubanos.

Madre e hijo siguen a la espera de poder salir de Cuba cuanto antes para que el menor, de 7 años, pueda ser sometido a un trasplante de médula en el Nicklaus Children Hospital, de Florida, que ha admitido su caso.

En una entrevista concedida a CiberCuba, Arlety Llerena ha explicado que lo que peor lleva de los apagones es que no hay agua y su hijo, al tener las defensas bajas, necesita condiciones higiénicas muy exigentes. Tan mal lo han pasado que, según cuenta, han tenido problemas incluso para conseguir agua de tomar y han tenido que pedirle a sus vecinos porque el niño, en su estado, no puede beber cualquier cosa.

Jorgito Reina, que la semana que viene inicia una fase de quimioterapia, no es consciente, añade su mamá, de que su vida depende de que le den una visa humanitaria con la que poder viajar cuanto antes a Estados Unidos, donde vive su papá. No sabe que el tiempo corre en su contra.

En septiembre pasado el papá del niño se puso en contacto con la oficina del senador republicano Marco Rubio para que intercediera a su favor ante el servicio de Inmigracion (USCIS) y el político cubanoamericano consiguió el compromiso de la entidad de priorizar el estudio del caso de Jorgito Reina.

Como era de esperar, la intervención de Marco Rubio en el caso no gustó al régimen cubano, que montó un show televisivo, entrevistó a los médicos que tratan al niño y utilizó fotos del menor y de su mamá, sacadas sin autorización del Facebook de ésta, para abordar el caso. En la entrevista se habló de Arlety Llerena y de la enfermedad de su hijo y paradójicamente los protagonistas de la historia no fueron invitados a intervenir en el reportaje de la prensa oficialista.

Arlety Llerena explica que ella se enteró de lo ocurrido como un televidente más, porque los vecinos le avisaron de que había salido en el noticiero. En cualquier caso, sus preocupaciones no son en estos momentos políticas, sino que están centradas en la salud de su hijo.

El niño, asegura en esta entrevista con CiberCuba, lo que peor lleva no es la quimioterapia ni sus efectos secundarios, sino no poder jugar con otros niños, no poder ir a un cumpleaños o a un parque. Su familia hace un esfuerzo, pero sabe que corre mucho riesgo porque, debido a su enfermedad, está inmunodeprimido y eso le lleva, por ejemplo, a mantener lesiones en la cabeza que no se le curan.

Aunque aparentemente el niño se ve bien físicamente, la madre aclara que una cosa es lo que parece y otra son las malas noches que pasa por sus dolores abdominales y malas digestiones. "Toma más medicinas que comida y está hinchado", añade.

Al cierre de la entrevista con CiberCuba, Arlety Llerena se dirigió a USCIS para suplicarle una visa humanitaria que ayude a su hijo a recuperar su niñez, porque mientras espera, pasa un día y otro y cada vez su salud se deteriora más.

Ella es consciente de que no es la única madre cubana que en estos momentos está pasando por una situación tan delicada, pero suplica por su hijo, porque la única esperanza que tiene para vivir, está en el Nicklaus Children Hospital, de Florida.