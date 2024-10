Cubana después de dos años viviendo en USA: "Con lo que más fronteo yo es con esto"

Una cubana que llegó a Estados Unidos hace dos años se volvió viral en TikTok al presumir la decoración de su hogar, un logro que considera muy especial tras comenzar desde cero en un nuevo país. En un video publicado en la red social, la usuaria @marypink000 muestra con orgullo los detalles y objetos que ha ido adquiriendo para su casa, asegurando que cada uno combine con el espacio y los colores.

La decoración de su hogar destaca por los colores claros, con muebles que combinan elegancia y funcionalidad, demostrando el esfuerzo y la dedicación que ha puesto en crear un espacio propio. Después de volverse viral, la cubana respondió a los comentarios de algunas personas y aclaró que para ella la decoración de su casa es algo muy importante.

"Mi paz viene de mi casa! Esa es mi prioridad. Con lo que más fronteo yo es con esto ! Aparte de tener ropas, prendas y estabilidad y todo lo demás no tengo solo una casa! Tengo un hogar acogedor que me brinda paz y tranquilidad ! Tú sigue decorando con el dinero de tu marido. has lo que te haga feliz mí amores", comentó junto a un video en el que enseña detalles de su casa.

La usuaria recibió comentarios de apoyo y felicitaciones de seguidores que celebran lo bonita que tiene su casa, donde muchos compararon su hogar con "una casa de muñecas".