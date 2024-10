Cubana defiende a sus paisanos en USA: "Es fácil juzgar al cubano por sus cadenas y vivir en un efficiency"

Lisandra Morales, una cubana en Estados Unidos, le mandó un emotivo mensaje cargado de reflexión a sus seguidores en TikTok (donde se identifica como @lisandra_morales). En el video que subió a la red social comentó lo que significa ser cubano en el extranjero y cómo muchas personas les juzgan sin conocer del todo las circunstancias que han enfrentando por haber nacido en Cuba.

“La primera parte es para los que no son cubanos y la segunda para mis paisanos”. Durante la primera parte del video menciona que muchos critican a los cubanos por usar cadenas de oro, por comprarse autos de lujo mientras viven "efficiencies", o por haber logrado traer a toda su familia de Cuba sin tener recursos económicos.

"¿Sabes qué no es fácil? Nacer en una tierra que tú no pediste nacer y cuando naciste, las necesidades básicas no estaban para ti", dice la cubana, recordando las difíciles condiciones en las que muchos de sus compatriotas crecieron: la falta de comida, agua, electricidad, y en muchos casos, hasta un techo digno.

Para ella, la actitud de los cubanos al llegar a Estados Unidos es un reflejo de su necesidad de mostrar que han logrado salir adelante, aunque las apariencias no siempre cuenten toda la historia. “Antes de juzgar, primero trata de ver la persona que tienes delante, es tan ser humano como tú. Tiene tantos dolores y vacíos como tú. Independientemente de que sus cadenas digan lo contrario”, expresa en el video.

Destaca además el carácter resiliente y alegre del cubano, quien a pesar de las dificultades, “es risa, es baile, música, es el único que se ríe de sus propios problemas”. Recuerda cómo, incluso en medio de apagones, sin agua ni comida, los cubanos encuentran la manera de celebrar y guarachar en las calles. “Se llama mecanismo de defensa”, explica, añadiendo que los cubanos han pasado por situaciones difíciles que muchos no logran comprender.

En la segunda parte de su mensaje, dirigida a los cubanos, la joven hace un llamado a la solidaridad. Les recuerda que ya no están en Cuba y que en Estados Unidos "hay para todos". Instando a sus paisanos a ser más generosos y a dejar de lado la competencia, comenta: “Dale la luz a los otros. Tú puedes marcar la diferencia. Haz la diferencia”.

Además, enfatiza la importancia de compartir oportunidades con otros cubanos que están buscando abrirse camino. “Ábrele la puerta, dile dónde está el trabajo que encontraste, quién es la jefa y cuál es el número de teléfono. Se llama hermandad y muchos carecemos de ella”, concluye con un tono de esperanza y unión.

Este mensaje se ha hecho viral, generando miles de reacciones y comentarios de cubanos tanto en la isla como en el exilio, quienes se sienten identificados con las palabras de Lisandra Morales.