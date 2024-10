Preocupación en EE.UU. tras incendio intencional en varias urnas de voto anticipado

La Policía de los estados de Oregón, Washington y Arizona investigan el incendio intencional de varias urnas electorales que fueron quemadas con cientos de papeletas de voto anticipado en su interior, a poco más de una semana de las elecciones.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya han iniciado investigaciones sobre la serie de dispositivos incendiarios en buzones de voto anticipado que buscarían perturbar el proceso democrático.

Este 28 de octubre la policía de Portland, Oregón, anunció la apertura de una investigación luego de descubrir un dispositivo incendiario en una urna electoral en la zona de Central City.

Afortunadamente, el sistema de extinción de incendios instalado en la urna evitó que la mayoría de las papeletas resultaran dañadas, limitando el impacto a solo tres boletas afectadas.

Tim Scott, director de elecciones del condado de Multnomah, confirmó que se contactará a los tres votantes perjudicados para proporcionarles papeletas de reemplazo.

Casi al mismo tiempo, en Vancouver, Washington, se reportó otro ataque similar. Allí, una urna electoral fue hallada "humeando y en llamas", según informó la policía local.

En redes sociales circulan imágenes de agentes intentando apagar el fuego mientras rescatan las papeletas del buzón. Aunque no se tiene certeza de cuántas papeletas fueron destruidas en este segundo ataque, las autoridades electorales del condado de Clark consideran que la cifra podría ser significativa.

Las autoridades no han determinado aún si ambos incidentes están relacionados, aunque la proximidad temporal y geográfica de los ataques sugiere una posible conexión, según reseña la prensa estadounidense.

Las investigaciones en Portland revelaron la presencia de un “vehículo sospechoso” visto cerca del lugar, un Volvo S-60 negro o de color oscuro, al que le faltaba la placa delantera. La subdirectora de la policía de Portland, Amanda McMillan, destacó la preocupación por estos actos, señalando que parecen tener “la intención de afectar el proceso electoral”.

Aumenta la vigilancia tras ataques en Arizona

El pasado 24 de octubre, en el estado de Arizona, dos individuos fueron detenidos por incendiar un buzón con papeletas de voto anticipado en los suburbios de Phoenix.

Tras ese ataque, que dejó unas 20 papeletas dañadas, el condado de Maricopa -clave en las elecciones debido a su alta población- se encuentra bajo especial vigilancia por el impacto que podría tener en los resultados.

Dado el contexto de estos incidentes, el secretario de Estado de Washington, Steve Hobbs, fue categórico al condenar los ataques y afirmó: “Tomamos muy en serio la seguridad de nuestros trabajadores electorales y no toleraremos amenazas ni actos de violencia que busquen socavar el proceso democrático”.

En el mismo tono, LaVonne Griffin-Valade, secretaria de Estado de Oregón, subrayó que un ataque a las urnas “es un ataque a nuestra democracia y completamente inaceptable”.

Preocupación federal y advertencias de seguridad

El DHS y el FBI han emitido boletines en los que advierten de la posible violencia relacionada con las elecciones, particularmente de grupos extremistas que podrían ver en las urnas electorales “objetivos atractivos” para expresar sus descontentos.

Según una evaluación del DHS que data septiembre, se considera que “extremistas violentos domésticos antigubernamentales o antiautoritarios” representan la principal amenaza para la seguridad en torno a las elecciones.

“Estados Unidos permanece en un entorno de amenazas intensificadas y dinámicas”, indicó un portavoz del DHS a la VOA, agregando que el departamento sigue trabajando junto a agencias locales y federales para evaluar y mitigar amenazas emergentes.

En una conferencia de prensa reciente, Jessica Vega Pederson, presidenta del condado de Multnomah, indicó que la urna dañada en Portland ha sido reemplazada y se reforzarán las patrullas en áreas donde se encuentran las urnas, con el objetivo de prevenir nuevos ataques.

Esta medida se replicará en Vancouver, especialmente en el distrito del Congreso de Washington, donde la representante demócrata Marie Gluesenkamp Pérez solicitó vigilancia adicional hasta el día de las elecciones.

Tras los recientes sucesos, algunos electores creen que no fue buena idea haber optado por el voto anticipado. Así lo creen, entre otros, el dúo humorístico de origen cubano Los Pichy Boys.

"Si me preguntas hoy, pienso que fue un error votar temprano, les di dos semanas de ventaja para hacer lo que les de la gana con mi voto. Que triste ver todo lo que está pasando. Dejen a la gente elegir y que gane el que lo merezca, que gane America y la Democracia. Vote on election day, no les den tiempo a crear estrategias", escribieron este mismo martes en Instagram.