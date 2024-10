Elizabeth Gutiérrez responde a las declaraciones de William Levy: "No supimos cómo manejarlo"

Elizabeth Gutiérrez se pronunció públicamente sobre las recientes declaraciones del actor cubano William Levy sobre su ruptura, una entrevista en la que él negaba las acusaciones y rumores que lo rodean después de su separación.

Durante una intervención en el programa Despierta América, la actriz expresó que sus hijos son su prioridad y que no quiere prolongar el conflicto. "Nunca he hablado mal de William en lo que yo he podido controlar y no lo voy a hacer porque es el padre de mis hijos. Siempre lo voy a respetar por ser el padre de mis hijos", dijo ella, haciendo referencia a sus dos hijos en común, Kailey y Christopher.

La actriz explicó que lo más importante para ella es evitar que sus hijos sean afectados por los conflictos entre ambos. Además, subrayó que, a pesar de la separación, siguen en contacto por el bienestar de los niños.

"En ningún momento he querido lastimarlo, para nada. Estoy tratando de salir adelante y traer paz a nuestras vidas, por eso no quiero seguir en esto", aseguró.

Para ella, uno de los principales motivos de su separación fue la falta de comunicación. Elizabeth explicó que, a lo largo de su relación, hubo malentendidos que no supieron manejar y que lamenta que una relación tan privada como la suya haya terminado expuesta al público.

"No supimos cómo manejarlo, se nos fue de las manos y muy desafortunado porque los dos siempre hemos luchado mucho por nuestra familia y vernos en esta situación cuando siempre hemos sido tan privados definitivamente es algo que ninguno de los cuatro hubiéramos querido", comentó.

Finalmente, habló sobre cómo está afrontando su nueva vida después de la ruptura y reconoce que a pesar de los meses complicados que ha pasado, se mantiene enfocada en los positivo y se siente agradecida por el apoyo. La actriz asegura que está centrada en sus hijos y en seguir adelante con su vida y su carrera.