¿Viajar varias veces al año? Cubana en USA destapa la realidad detrás del lujo en redes: "Nunca te lo dirán"

Una cubana que vive en Estados Unidos ha reflexionado sobre la presión social que ejercen las redes sociales y como en muchas ocasiones lo que las personas plasman es un estilo de vida irreal. En su video viral, la usuaria @sheila_hdzz comenta que las redes sociales pueden influir negativamente en la percepción que se tiene del éxito y el lujo. En su mensaje, expone cómo el contenido que se consume en estas plataformas puede generar falsas expectativas.

"La verdad es que lo que uno consume en las redes sociales le hace daño a uno", afirma la joven en su video, donde cuenta que ha llegado a pensar que "unas buenas vacaciones al año están mal" porque parece que la norma social es viajar constantemente.

La creadora del video cuestiona cómo algunas personas pueden costear tantos viajes al año y revela lo que, según ella, es la clave detrás de este estilo de vida: las tarjetas de crédito. "La respuesta es: tarjetas de crédito. Lo que pasa es que tú no lo ves, ni yo tampoco. Y nunca te lo van a decir", comenta, añadiendo que probablemente la llamarán "envidiosa" por exponer esta realidad, pero que es un hecho que muchas personas viven del crédito para mantener una apariencia.

La cubana, quien estudió contabilidad en la isla, asegura que no es difícil darse cuenta de quién tiene un verdadero estilo de vida lujoso y quién se apoya en las tarjetas de crédito. Aunque aclara que no está mal utilizar el crédito, insiste en que no debemos perder de vista el mérito que tiene poder permitirse "unas buenas vacaciones al año", sobre todo como emigrante, ya que "no cualquiera puede hacerlo".

En su consejo final, la cubana recuerda sobre la importancia de ahorrar.

Muchos usuarios coincidieron con ella mientras que otros explicaron como hacen para poder permitirse viajar varias veces el mismo año. "¡Dios mío al fin alguien lo dice! Mi esposo y yo no ganamos mal y no podemos hacerlo. Eso si, cero deudas", "Totalmente cierto , pero no todos somos iguales , mi esposo y yo tenemos un negocio y 3 niños y trabajamos muy duro para darnos muchos viajes al año y cero deudas y casa propia", "Yo este año he salido de viaje como 8 veces. Gracias a la poderosa, pero se pagan rápido" o "Las redes son una realidad alterna. Es mejor ser y no aparentar que aparentar y no ser, hay personas que si se pueden dar los gustos pero la mayoría no puede", son algunos de los comentarios que se leen junto al vídeo.