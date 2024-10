Mawell explica por qué no pudo entregar personalmente las donaciones a los damnificados de Guantánamo

El reguetonero cubano Mawell ha explicado a sus seguidores los motivos por los cuales no pudo cumplir su deseo de entregar personalmente las donaciones a los damnificados del huracán Oscar en la provincia de Guantánamo.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el artista detalló que, a pesar de sus esfuerzos, no le fue posible tener un contacto directo con las personas afectadas para hacerles llegar las ayudas recolectadas.

"Lamentablemente, a la donación del contenedor no pudimos ir. No pudimos entregarle a los damnificados en persona las donaciones, no se pudo, no pudimos tener el contacto directo con los damnificados, ir a cada lugar y entregarle nosotros las donaciones", expresó el cantante en su mensaje.

Mawell había anunciado días atrás su intención de viajar a Guantánamo para entregar un contenedor lleno de recursos esenciales, transportado en camión, como muestra de solidaridad con las personas que han perdido sus pertenencias debido a los estragos del huracán.

En el video, Mawell explicó que las dificultades logísticas y posiblemente otras razones fuera de su control impidieron que pudiera estar presente en el momento de la entrega.

Sin embargo, aseguró que las donaciones llegaron a su destino gracias a la coordinación con personas de confianza en la provincia y reiteró su compromiso de ayudar a los más necesitados.

"Muchas bendiciones, se intentó todo lo que se pudo para poder ir nosotros y entregar nuestras donaciones y el contenedor que llevamos para allá con el camión. No pudimos ir, ni hacer contacto directo para entregar las donaciones", concluyó el artista.

La reacción de sus seguidores ha sido mayoritariamente de apoyo y reconocimiento por el esfuerzo, destacando su intención de ayudar a los damnificados en un momento de tanta necesidad.