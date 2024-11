Cubana de Louisville responde a crítica sobre la remodelación de su cocina: "Ven y cómpramelo tú"

Una cubana que vive en Louisville compartió en su perfil de TikTok parte del proceso de remodelación de su cocina, mostrando con orgullo los cambios que ha realizado en su hogar para responder así al comentario crítico de una usuaria que le escribió: "Te hubiera quedado mejor pintura y no ese plástico barato".

La respuesta de esta cubana, que se identifica como @yisleblogs, no se hizo esperar, en tono firme y claro, decidió responder a las críticas mientras mostraba su cocina en un video.

"Ella se refiere a esto que puse en la meseta, sí, muchacha, ven y cómpramelo. Ven y házmelo. De mí, tú no vas a estar hablando, vamos al mercado a comprar la pintura". Con humor y determinación, explicó que el proceso de remodelación de su casa ha sido gradual, priorizando otras áreas antes de poder enfocarse completamente en la cocina.

"Seguramente no te lo he contado, pero cuando compré la casa mi cocina estaba diferente. Yo quiero hacerla algún día a mi gusto y no tener que reparar lo que ya está, sino crearla a mi gusto. Mi gusto es sencillo y complicado a la vez", comentó la cubana. Añadió que, su vivienda presenta muchos problemas, comparándola con "un libro de matemáticas".

"Yo solo le di claridad con ese aplique, porque el ladrillo que tenía era muy oscuro y no me gusta así. Pero yo no quería hacer nada. Para relajarme, le puse eso", expresó, señalando que los pequeños cambios que ha hecho en su cocina son temporales. Finalmente, en un tono relajado, concluyó: "Hoy voy a probar a pintarlo", dijo, antes de enseñar el proceso de pintar el ladrillo.

La publicación rápidamente generó empatía entre sus seguidores, quienes la felicitaron por su actitud positiva y su enfoque práctico frente a las críticas.

"Jajajaja me haces reír siempre !! Que linda ! Me mato cuando empezaste a pintar atrás del frigo jajajaj me daba igual dice quedo bello! La gente siempre critica todo", "No me gustó que hicieras lo que quisieron. El tiempo de uno es de uno y no se imagina el tiempo que lleva y el dinero. Esa persona no tiene ningún problema, porque si no, no estaría criticando." o "Así soy yo. Compramos la casa a principios de año y prácticamente he pintado la casa completa, puertas y todo. Tengo una bebé de 5 meses y, con la pancita, pinté bastante. Dije: 'La niña me va a salir pintora'."