Una cubana compartió una inesperada experiencia que vivió en un car wash en Miami en un video de TikTok que está viral en la red social. La usuaria @_lizeboutique_ relató lo que le pasó en un video que mezcla humor y una evidente molestia por el servicio que le dieron cuando fue a que le levasen su auto, en un lugar en el que es cliente habitual.

“Hoy me declaro una mujer completa. Me acaban de decir lo último que me faltaba por escuchar”, comienza diciendo la cubana. Al dejar su vehículo para que lo limpiaran, pidió “lo de siempre”, con especial énfasis en que el interior quedara de "salón de operación". Sin embargo, al recogerlo dos horas después, se encontró con un servicio incompleto y una actitud despreocupada por parte de los empleados.

Cuando le avisaron que el carro no estaba listo, la cubana decidió darle al equipo una hora extra. Sin embargo, al regresar y abrir el maletero, descubrió que ni siquiera habían tocado las paredes del compartimiento. Justo en ese momento, el encargado del lugar se le acercó y, antes de que ella pudiera quejarse, le extendió un trapo diciéndole: “Mira, cógete este trapito para que vayas limpiando lo que veas sucio”.

“Ven acá, Roberto, ¿para qué fue que yo te pagué? ¿Para que le hicieras qué al carro? Explícame”, le dijo a la cámara.

Con humor, la cubana cierra su historia diciendo: “Lo último que me faltaba por escuchar. Están de madre la gente en los car wash. No hay amor”.

"Si fuera solo en los car wash, en todos lados el servicio está fatal ya no se que está pasando", "Yo dejé de pagarle a los car wash porque es mas el disgusto que uno coge porqué siempre siempre lo friegan mal" o "Yo pasé una vez por eso mismo . Por lo que más nunca, busqué para limpiarlo lo ahí yo sola y queda impecable y me sale gratis", son algunos de los comentarios que le dejaron a esta cubana.