Provincias del oriente de Cuba toman medidas por lluvias intensas

Desde que el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil estableció la Fase Informativa este sábado debido a las intensas lluvias, las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Las Tunas han comenzado a implementar una serie de medidas para evitar repetir la experiencia vivida con el huracán Oscar.

Varias provincias del país activaron los Consejos de Defensa para atenuar las afectaciones de dichos fenómenos meteorológicos.

En la provincia de Granma, Yanetsy Terry Gutiérrez, vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, resaltó la importancia de informar a la población de manera directa, considerando los apagones que afectan a la región oriental, reportó el periódico oficialista La Demajagua.

La funcionaria reconoció que, en medio de la actual crisis energética, “los medios de comunicación tradicionales no podrán llegar a todos, por lo que resulta imperativo aplicar todas las vías alternativas”, evitando que las personas se expusieran al peligro por no tener información, tal y como ocurrió en Guantánamo, durante el paso del huracán Oscar, que algunas personas no se enteraran de su cercanía ni de los planes de evacuación.

Terry también ordenó proteger a embarazadas a término, enfermos crónicos, entre ellos los pacientes nefróticos, y personas con conducta deambulante.

De igual forma, indicó atender de manera especial a los barrios situados en lugares bajos y que son proclives a inundarse, “para proteger a los ciudadanos antes de que las lluvias hagan más difíciles las acciones”, apuntó el portal de noticias.

Similar medida se adopta en la provincia de Holguín, donde, ante las inminentes lluvias y los suelos ya saturados, se activan los planes de evacuación para trasladar a la población a lugares seguros. Esta acción se enfoca especialmente en quienes residen en zonas propensas a inundaciones, como las áreas cercanas a las márgenes de los ríos y embalses de agua.

La oficialista Radio Angulo informó que durante una reunión del Consejo de Defensa Provincial se subrayó la importancia de la comunicación, la protección de vidas humanas, la rapidez en las evacuaciones y la garantía de alimentación y protección de los recursos materiales, con especial atención a las zonas cercanas a la presa de Moa y la vigilancia del fenómeno climático.

Así mismo, la provincia de Santiago de Cuba adopta medidas como la presencia de brigadas médicas en zonas de difícil acceso, el traslado de pacientes nefróticos y embarazadas a término a centros de salud adecuados.

Según el portal de noticias Sierra Maestra, en los nueve municipios trabajan en los detalles para proteger tanto a la población, con énfasis en las 30 comunidades ubicadas aguas abajo de los embalses, donde se han desplegado brigadas de rescate y salvamento.

La cosecha y comercialización de productos agropecuarios se ha acelerado, y se distribuye la canasta familiar normada en las bodegas. Se ha dispuesto el regreso de campistas y el traslado de turistas a lugares seguros, mientras se distribuye combustible para los grupos electrógenos de emergencia que suplen de energía a los centros vitales en caso de cortes eléctricos.

Guantánamo, el territorio más azotado por el huracán Oscar, comenzó este sábado la evacuación masiva de los habitantes de San Antonio del Sur hacia la ciudad de Guantánamo, ante la inminencia de fuertes lluvias y el riesgo de crecidas de ríos.

La Defensa Civil advirtió sobre el alto riesgo de inundaciones en la zona, ya que las lluvias podrían provocar un rápido aumento en los niveles de agua de los ríos como pasó hace 15 días con el paso del huracán Oscar, el cual dejó saldo de ocho muertos y dos desaparecidos en esa zona.

El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología (INSMET) alertó este domingo sobre la presencia de una vaguada en los niveles bajos de la troposfera sobre República Dominicana, que ha generado chubascos y tormentas eléctricas en la región oriental de Cuba.

En una nota publicada en Facebook, el Centro de Pronósticos informó que las provincias más afectadas por las lluvias han sido Guantánamo, con acumulados de 57.8 milímetros en Jamal y 63.7 milímetros en Palenque de Yateras.

Captura Facebook / Insmet Centro de Pronósticos

Por otra parte, INSMET informó que en el sur del mar Caribe se encuentra un área de bajas presiones con abundantes nublados y tormentas eléctricas, que, aunque aún desorganizada, presenta una alta probabilidad de evolucionar a ciclón tropical en las próximas 24 horas.