Lisandra Silva comparte su experiencia con Ozempic: "Terminé en el hospital"

La influencer cubana Lisandra Silva sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram su experiencia con Ozempic, un medicamento utilizado para el control de la diabetes y popularizado recientemente como método de pérdida de peso.

La joven explicó que decidió probar el medicamento tras la recomendación de un médico, pero la experiencia no resultó como esperaba. "Me lo puse una vez para probar, ya que hablaban tanto de eso, y terminé en el hospital", confesó. La influencer detalló que sufrió una drástica caída de azúcar en sangre que la llevó a sentir que se desmayaba, una situación que se tornó aún más alarmante al encontrarse sola en casa con sus hijos.

En medio del susto, la modelo y empresaria cubana relató que tuvo que hacer una llamada de emergencia al padre de sus hijos. "Sentí que me desmayaba y mis hijos estaban dormidos junto a mí", comentó, recordando la angustia del momento. Finalmente, logró llegar a la clínica en silla de ruedas, donde recibió atención médica.

Afortunadamente, el episodio no tuvo mayores consecuencias, pero dejó en ella una fuerte reflexión sobre el uso de este tipo de medicamentos. "Gracias a Dios no pasó nada, pero sentí que me moría", añadió la influencer, enfatizando lo arriesgado que puede ser el uso de Ozempic sin supervisión adecuada y las complicaciones que puede causar en personas no diabéticas.

Tras su experiencia, hizo un llamado a sus seguidores para optar por un estilo de vida saludable en lugar de soluciones rápidas y potencialmente peligrosas. “Mi Ozempic es: dieta ayurveda, meditación, ejercicio en la naturaleza”, expresó, destacando que la disciplina, la determinación y los objetivos claros son claves para alcanzar una vida sana. Con su testimonio, busca concienciar sobre la importancia de la salud integral y la necesidad de cuidar el cuerpo de forma natural.

"¡Por favor, escuchen mi consejo! No hay nada como un estilo de vida saludable. ¡NO INVENTEN!", exclamó, aconsejando a sus seguidores que prioricen la salud por encima de las tendencias.

Acompañando sus palabras, Lisandra Silva compartió su cambio físico después de un mes llevando un estilo saludable y los resultados saltan a la vista.

En reacción a su testimonio, sus seguidores comentaron la publicación con mensajes como: "¡Me encanta! A seguir con determinación", "Es un estilo de vida lo único sostenible en el tiempo, el resto es jugar con la salud y botar dinero. Siempre ha sido y será así, pero cuesta tanto entender a mucha personas aún lamentablemente...", "La mejor manera de tener buenos resultados y sobre todo duraderos, consistencia y consciencia tanto en la dieta como en el ejercicio!", "Dios..!! No necesitabas ese Ozempic, eres regia, hermosa.... Amo tu amor tu cuerpo... Quiero la receta de ese jugo verde" o "Que bueno que cuentes tu experiencia! Esa moda del ozempic la encuentro nefasta. Puede que a algunas personas le funcione, pero a qué costo? Bien que tu proceso haya sido en base a constancia y disciplina, demuestras que se puede!".