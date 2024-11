Buscan a cubano por robos en licorerías de Hialeah

Un hombre de origen cubano es buscado por la policía en relación con robos en licorerías de Hialeah, de una de las cuales se llevó tres botellas de whisky valoradas en unos $500 dólares.

El pasado 13 de octubre, alrededor de las 10:55 pm, cuando faltaban pocos minutos para el cierre de El Gigante Liquor #2 -una de las licorerías más antiguas de la ciudad de Hialeah-, el ladrón se acercó al mostrador de la tienda para, aparentemente, pagar tres botellas de bebida; pero en vez de hacerlo, le advirtió al empleado que iba a robarlas y que no hiciera nada para impedirlo. Acto seguido, escapó corriendo.

William Cholo, encargado de la licorería ubicada en el número 560 de Hialeah Drive, contó a AmericaTeVé, que el sospechoso entró supuestamente con la intención de comprar y “comenzó a dar vueltas por la licorería”.

“Al momento de casi cerrar, estaba entretenido contando el dinero y recogiendo, y él cogió tres botellas, viene y me dice en voz baja: ‘Me voy a llevar esto, no vayas a hacer nada’, y en ese momento me quedé paralizado, no podía tocar la puerta, no podía tocar nada, y de repente, salió corriendo”, relató Cholo.

El empleado no sabía si el ladrón iba armado y trató de mantener la calma. Luego de que el individuo salió, el empleado se asomó y lo vio subirse y huir en un carro que esperaba afuera. Tanto el robo como la fuga quedaron captados por las cámaras de vigilancia del establecimiento.

Según Cholo, el sujeto se llevó dos botellas de whisky Macallan y un Dewar’s 18 años, valoradas en alrededor de $400 o $500 dólares.

Al ser entrevistado por el canal televisivo, el encargado aseguró que, por su acento, el sospechoso es de nacionalidad cubana y no escondió su cara para robar. Además, describió la gorra que llevaba puesta, con la inscripción I’m Chucky (Yo soy Chucky).

Tras el incidente, el dueño de la licorería hizo la denuncia a la policía. Sin embargo, unos días después, el mismo individuo visitó otra de las tiendas de licores de su propiedad, TLG Liquors, en el 405 de Hialeah Drive. Pero, para su asombro, ¡llevaba la misma gorra que usó durante el robo!

Esta vez no sustrajo ninguna botella, pero estuvo mirando las bebidas de las mismas marcas que había robado en el otro establecimiento, e incluso intercambió algunas palabras con el propietario, quien logró identificarlo. Cuando salió, el señor lo siguió, pero ya no lo encontró.

“Tal vez se montó en un carro y siguió. Hasta la misma gorra tenía puesta, que es lo más raro. ¿Quién hace algo y se pone la misma gorra? Es como decir: ‘Mira, aquí estoy, yo soy el que robé’. Gracias a Dios no sacó un arma ni nada. No llevaba ni dos semanas que robó la otra licorería, lo que significa que él está a lo largo, chequeando todas las áreas, a ver a quién se puede robar, y no sabemos si tal vez vuelva”, expresó con preocupación el propietario de las licorerías, identificado solo por su nombre, Oscar.

El empresario y su familia administran varias tiendas de bebidas en el condado de Miami-Dade desde hace años, pero en este último han sido víctimas de un alza notable de robos. Durante 2024 han llegado a contar más de 10 robos, que les han reportado pérdidas por miles de dólares.

Oscar subrayó el hecho de que, en todos los casos, los ladrones cometen los delitos a sabiendas de que están siendo grabados por las cámaras de vigilancia de los establecimientos y los videos serán entregados a las autoridades.