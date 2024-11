Una cubana ha captado la atención de las redes sociales al contar en TikTok su experiencia de mudanza frustrada desde Tampa, Florida, hasta Carolina del Norte, una aventura que duró 24 horas.

En una serie de videos, la cubana (que se identifica como @cynthi.nails en TikTok) describe cómo tomó la decisión impulsiva de trasladarse buscando un costo de vida más bajo y nuevas oportunidades laborales, pero las cosas no resultaron como esperaba.

"Me mudé de la Florida a North Carolina y regresé al día siguiente. Y aunque te parezca un poco loco, es real", dijo la cubana en el primer video. Explicó que, tras recibir ofertas de trabajo, ella y su esposo decidieron empacar lo esencial, despedirse de su hogar en Tampa y aventurarse en busca de un futuro prometedor en Carolina del Norte. Sin embargo, tan solo un día después de llegar, decidió regresar a Florida.

La cubana reveló que el cambio no fue fácil. En el camino dejó atrás muebles y muchas de sus pertenencias, solo pudo llevar lo que cabía en sus vehículos. A pesar de los sacrificios y la emoción inicial, una vez en Carolina del Norte la realidad laboral fue muy diferente a lo que esperaba.

Su esposo, quien había dejado un empleo en Tampa donde ganaba más de 200 dólares diarios, encontró que en su nuevo trabajo el salario era de solo 15 dólares la hora, sin horas extra y con jornadas nocturnas. Ella, siendo técnica de uñas, descubrió que los precios en su campo eran tan bajos que no le permitían ganar lo suficiente.

"Cabe recalcar que este lugar es muy hermoso. Tuve la oportunidad de estar un día aquí, de conocerlo, de caminarlo, fui al mall entre otras cosas, pero al día siguiente cogí mis maletas y me regresé", comentó sobre el tiempo que estuvo en Carolina del Norte.

Además, la cubana confesó que su decisión de mudanza fue impulsada por recomendaciones de amistades y sin haber visitado antes la zona.

"En nuestro caso nos equivocamos. Escogimos un lugar sin visitarlo antes porque unas amistades nos lo recomendaron mucho. Como bien dicen uno lo que es bueno para unos, no es bueno para otros. Mi esposo ganaba mucho más dinero en Tampa nos tuvimos que regresar, no quisimos esperar más tiempo para no perder las oportunidades de trabajo que habíamos dejado aquí. Desgraciadamente la vida en Estados Unidos no es fácil y es importante la economía. No estoy en contra de las personas que se van de Florida buscando una mejora económica porque yo lo hice, solo les puedo aconsejar que estudien bien el lugar. De los errores se aprenden y aquí los errores cuestan caro", comentó esta cubana.

Ahora, de regreso en Tampa, insta a otros que estén considerando mudarse de Florida a que investiguen bien el lugar y evalúen cuidadosamente si el cambio es realmente conveniente.