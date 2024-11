¿Vergüenza por limpiar casas? La contundente respuesta de una cubana en Miami

Una joven cubana conocida como “La Cubanita Soñadora” en TikTok, no se quedó callada ante las críticas de alguien que le preguntó si no le daba “pena” limpiar casas en Miami. Con toda la sinceridad del mundo, la cubana respondió en un video que ya está acumulando miles de vistas y reacciones en TikTok.

“Caballero, les voy a contar algo que a muchos les va a causar risa”, empieza diciendo @laflaki1304. Y es que, según cuenta, después de subir un video donde se le veía trabajando, alguien le lanzó la pregunta: "¿A ti no te da pena limpiar casas?" A lo que ella, sin perder tiempo, respondió: “¿Qué? ¿Pena? Pena me daría tener dos manos, dos pies, y vender mi cuerpo para ganarme la vida. Eso sí me diera tremenda perra vergüenza, no con ustedes, ¡conmigo misma!” Con un tono directo y decidido, la cubana dejó claro que para ella no hay nada de vergonzoso en ganarse la vida limpiando. “Voy a seguir limpiando casas, ojalá que me llame más gente para que les limpie. Si necesitas que te limpie tu casa, comunícate conmigo que yo voy y te doy una limpieza a lo cubano”.

La respuesta, sincera y sin pelos en la lengua, ha provocado una ola de apoyo en los comentarios. Son muchos los que la han respaldado y han compartido sus propias historias. Una usuaria le escribió: “Pues yo he limpiado casas, clínicas, bancos, y hasta he cuidado viejitos. Pena es no tener un peso en el bolsillo o robar, pero trabajar honradamente y vivir de tu sudor, eso no da pena”. Otro comentó: “La pena se quedó atrás, por nuestra familia hacemos lo que tengamos que hacer, y a mucha honra”.

Además, muchos aprovecharon para elogiarla por su actitud. “Que grande eres, mucho respeto”; “Las personas viven metidas en la vida de los demás, trabajo honesto es trabajo”; y “Pena es no tener dinero y no poder pagar los biles. Eres una guerrera, ¡de pena nada!”, fueron solo algunos de los mensajes que recibió.

Algunos incluso le dieron sugerencias para prosperar más rápido: “Inténtalo en el mundo de la limpieza y haz una compañía, en Miami hay muchos clientes, ¡vamos que sí se puede!”. Mientras que otros, en tono de broma, recordaron cómo “La Cubanita Soñadora” cruzó fronteras para estar donde está hoy: “Oye, explícame porfa, ¿qué tú haces cruzando ese muro así?”.

Lo cierto es que el video de @laflaki1304 sigue acumulando apoyo y risas, demostrando que, para muchos, la dignidad y el orgullo están en el esfuerzo honesto, no en el tipo de trabajo que se haga. ¡Que sigan las limpiezas a lo cubano!