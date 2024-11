Marianela Ancheta: Lista para darlo todo en la preliminar de Miss Universo 2024

Marianela Ancheta está más que lista para darlo todo en la preliminar de Miss Universo 2024, una noche en la que se definirá quiénes de las 127 candidatas estarán en la gala final del próximo 16 de noviembre en el Arena Ciudad de México.

Desde muy temprano la joven villaclareña ya estaba con todas las energías para ganarse una vez más al público y al jurado del concurso.

“Hoy Cuba estará presente en el escenario de Miss Universo después de tantos años. Esta oportunidad nos fue negada a nosotros… como muchas más. ¡Estamos haciendo historia! La emoción que siento es increíble… siento mucha adrenalina, honor y orgullo. Gracias a todas las personas que han sido parte de esto y a todos los que me apoyan. Hoy es uno de los días por los cuales he trabajado tanto. Cada vez que me vean salir a ese escenario, sepan que los llevo a todos conmigo”, escribió Marianela en su Instagram.

Con un vestido corto azul claro, con plumas, lentejuelas y transparencias, la modelo volvió a ganarse miles de likes y cientos de comentarios.

Sin embargo, nada sorprendió más a sus fanáticos como el traje típico que lucirá en el desfile de esta noche.

“Oshún es una de las Orishas más veneradas en la santería cubana, la cual tiene sus raíces en la religión yoruba de África Occidental. Representa el amor, la fertilidad, la belleza, la sensualidad y las aguas dulces, especialmente los ríos. Oshún es vista como una deidad maternal, bondadosa y protectora, pero también puede ser fuerte y firme cuando es necesario. Es una figura que simboliza la alegría de vivir y la prosperidad, y a menudo se la invoca para pedir ayuda en asuntos de amor, salud y prosperidad”, expresó la joven esa misma red social.

El vestuario escogido para esta preliminar dice mucho sus raíces: “Para muchos cubanos, Oshún también representa la capacidad de superar dificultades con gracia y resiliencia, cualidades que muchas personas asocian con el espíritu cubano. Sus colores tradicionales son el amarillo y el oro, y se dice que le gusta la miel, la calabaza y la canela. En la cultura popular, Oshún se ha convertido en un símbolo de identidad y orgullo, especialmente para los cubanos afrodescendientes”.

La cubana deberá desfilar esta noche en traje típico, traje de baño y de gala. ¿Qué te pareció Marianela Ancheta para esta preliminar de Miss Universo 2024?