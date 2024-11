Cubano de Miami cuenta cuál fue uno de los días más felices que tuvo en Estados Unidos

Un cubano residente en Miami que trabaja conduciendo un camión de gasolina aseguró que Estados Unidos es el mejor país del mundo.

En una conversación casual con el influencer Dairon Cano, el hombre reveló que emigró hace muchos años y agradeció a Estados Unidos por darle "la oportunidad de que mi propio país no me dio".

El entrevistado confesó que se siente cubano pero también americano.

"Uno de los días más felices que tuve en este país fue el día que adquirí mi ciudadanía, cuando me dieron gracias por hacerme ciudadano", detalló.

"Y cada vez que viajo y salgo me dicen 'bienvenido a casa'. Cuando voy a Cuba lo que hacen es tratarme mal. Yo fui un emigrante que me hice ciudadano. Sin embargo, cuando voy a mi país de origen, donde nací, me tratan mal", agregó.