Una cubana que vive en Tampa, Florida, se defendió en TikTok de las críticas recibidas por vivir en un tráiler, respondiendo a un comentario que cuestionaba su elección de vivienda y la catalogaba como "para bajos recursos". En el video, que ha generado reacciones y apoyo en redes sociales, la mujer, identificada como Lisandra Rivas (@lisandrarivas5), compartió detalles sobre su hogar y expresó su orgullo por la vida que lleva.

"Vamos a empezar el día con ánimo, mire señora, yo vivo donde quiera. Así mismo, clarito", comenzó Lisandra, dejando en claro que su elección de vivir en un tráiler es personal y adecuada para sus necesidades. La cubana describió su tráiler como una vivienda cómoda con tres cuartos, tres baños y una terraza en proceso de construcción, ubicada en lo que considera "el mejor parque de Tampa". Según explicó, este lugar es “súper lindo” y paga 900 dólares mensuales.

En su respuesta, Lisandra también relató el recorrido que ha hecho desde que llegó a Estados Unidos, pasando por diversas viviendas de bajo costo y estudios pequeños hasta mudarse a este tráiler, que, según asegura, le ofrece una mayor comodidad. “Primero viví en un estudio de 300 dólares, era un cuartito… después me mudé a un apartamento de Tampa que pagaba 1,500 dólares por un cuarto y un baño”, explicó, detallando las dificultades y ajustes que ha enfrentado en la búsqueda de una vivienda digna y asequible.

Lisandra defendió la dignidad de vivir en un tráiler, destacando que estos espacios pueden sentirse como “una casita” y que, aunque no tienen el lujo de una casa grande con piscina, ofrecen un lugar acogedor y funcional. Su mensaje fue claro y directo: “No se meta en la vida de los demás porque uno vive donde puede vivir. Pero uno tiene que ser honrada, esa es mi única cualidad. No le pido nada a nadie. Usted no se meta en la vida de los demás y cómprese una vida”.

La respuesta de Lisandra fue motivada por un comentario despectivo que decía: "Mima, yo pensé que se habían comprado una casa, pero ustedes lo que se compraron fue un tráiler. Ay, mima, cuando puedas vende eso; los tráilers son para bajos recursos".

“Oh, ¿un tráiler para bajos recursos? Yo vivo en uno y me costó 89 mil dólares, eso no es de bajo recurso”, “Yo espero que Dorothy viva en una mansión de 8 cuartos y 12 baños con piscina y vista al mar”, “No debes darle explicaciones a nadie, yo vivo en una en Orlando, no pago renta y vivo como me da la gana, buena respuesta”, “Los tráilers no son de bajo recurso porque el mío costó 26 mil dolaritos y soy la más feliz del mundo, muchos tienen casa pero también tienen deudas de 30 años” o “Buena respuesta como buena cubana”, le respondieron algunos usuarios a Lisandra Rivas.