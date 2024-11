Una joven cubana que actualmente reside en las Islas Canarias ha conmovido a miles de personas en redes sociales al compartir un emotivo video de su bisabuela, quien vive en Cuba, esperándola sentada en el portal de su casa. En el video, la joven que se identifica como @elainitalopez, escribió: "Cómo le explico a mi bisabuela que solo fui a comprar pan, que todavía no me voy, que no tiene que esperarme en el portal".

La publicación, que se ha vuelto viral en TikTok, está acompañada de una emotiva descripción donde la joven recuerda cómo, durante su vida en Cuba, su bisabuela siempre la esperaba de esta misma manera. "Así ha sido toda la vida, cuando vivía en Cuba todos los días así, y si veía que no llegaba al almuerzo me llamaba. ¿Qué será el día que no esté…?", escribió, mostrando el cariño y la nostalgia que siente por su bisabuela.

El video ha recibido una ola de comentarios de personas que se identifican con su historia y recuerdan con cariño a sus propios abuelos. Algunos de los mensajes destacan: "Siempre mientras tengamos vida los esperaremos", "Los abuelos son lo más grande, tuve mi abuela que con 99 pesos de salario y sembrando matas me dio el amor que cada día necesito para volver a ser feliz" y "Me recordó a mi abuela, así me esperaba en el portal, y ahora cuando regrese ya no me esperará más".

En respuesta a uno de los comentarios, la joven expresó: "Es una pena, las abuelas son lo mejor que tenemos en la vida; en mi caso es mi bisabuela, abuela de mi papá, pero es mi vida entera". Sus palabras y el video reflejan el vínculo especial y el amor profundo que muchos sienten por sus abuelos, quienes representan una fuente de apoyo y cariño incondicional en la vida de muchas personas.