Cubana en Cape Coral dice que se va para Hialeah: "Qué va, aquí la gente no le gusta el chisme"

Desde el sentido del humor, una cubana residente en Cape Coral, Florida, ha causado revuelo en las redes sociales tras publicar un video en TikTok donde bromea sobre la tranquilidad de su comunidad y expresa su deseo de mudarse a Hialeah, conocida como “La ciudad que progresa” y epicentro del cubaneo en Estados Unidos.

En el video, la cubana comenta, con una mezcla de picardía y nostalgia: "Qué va, hoy me voy para Hialeah, que esto a mí no me gusta. Son las 7 de la mañana y aquí no hay un alma en la calle. Yo no los veo. Qué va, aquí nadie amanece con La Charanga Habanera, no hay un tarro pegao, no hay un chisme".

La usuaria de TikTok, identificada como @noeliafreire4, describe con humor cómo extraña la efervescencia social típica de Hialeah, una ciudad famosa por su alboroto, los chismes y la vida comunitaria intensa.

"Siempre hay un tarro pegao, unos vecinos fajados, siempre hay algo. Qué va, aquí hay mucho aburrimiento, aquí la gente no le gusta el chisme, qué desolación", dice en el video, generando miles de risas y comentarios de personas que se identifican con sus palabras.

Cape Coral, conocido por su tranquilidad y su estilo de vida relajado, contrasta radicalmente con Hialeah, un lugar vibrante donde el sonido de la música cubana, las tertulias entre vecinos y las anécdotas más pintorescas son parte del día a día.

El video, que ya acumula miles de reproducciones y reacciones, pone de manifiesto las diferencias culturales y de estilo de vida dentro de la comunidad cubana en Estados Unidos, y cómo el humor se convierte en una herramienta para expresar nostalgia y adaptarse a nuevas realidades.