Así están los precios en nuevo mercado en MLC de La Habana

El youtuber cubano conocido por su canal JSant TV visitó Amistad 26, el recién inaugurado mercado en Moneda Libremente Convertible (MLC) localizado en el municipio Plaza de la Revolución.

Decidido a explorar los precios y dispuesto a gastar los 3,30 MLC de los que disponía en su tarjeta, el youtuber no navegó con muy buena suerte.

El primer día le cerraron la puerta en las narices porque se fue la luz y cerraron el lugar; el segundo día, tras una cola agotadora y en la que tuvo que echar mano de paciencia, consiguió entrar pero, para su sorpresa, estando dentro se volvió a ir la luz.

No obstante, esta vez no echaron el cierre por el apagón, sino que optaron por avisar a los clientes que debían pagar a través de Transfermóvil la aplicación móvil de ETECSA que permite realizar diversas operaciones bancarias, comerciales y de telecomunicaciones desde un dispositivo móvil en Cuba.

En pleno apagón dentro de la tienda, JSant TV exploró variedad de productos y precios. Pastas, frijoles, puré de tomate, quesos, harina, sal, azúcar, y otros productos, pero la mayoría de ellos muy caros.

A simple vista la tienda pareció más surtida que otras de su tipo pero los precios continúan siendo impagables, productos españoles a un precio claramente superior al que se venden en la nación ibérica.

Especial sorpresa produjo al youtuber y a su acompañante un kilo de arroz a 7,60 dólares, o sea, unos 2,014 pesos si valoramos el MLC a 265 CUP, que es el precio que mantiene de forma estable en el mercado informal.

"Estos es arroz con incrustaciones de oro", refirió el comunicador con ironía.

Resulta que el arroz en cuestión es Dacsa, una reconocida y ciertamente nada barata marca de arroz española, con denominación de origen valenciana, especializada en la producción de variedades de alta calidad, selección artesanal y especialmente utilizadas en platos tradicionales como la paella.

Realmente abusivo poner a consideración de los clientes cubanos -para los que el arroz es un alimento básico- un arroz con tales características y tal precio.

Posiblemente lo hubiera a otros precios o tal vez se hubieran acabado los más baratos, pero el solo detalle de comercializar un kilogramo de arroz en un mercado en Cuba a 7,60 MLC, raya la inmoralidad.

Durante su recorrido, JSant exploró y comparó precios de productos que estaban en la tienda y su valor en el mercado negro.

Al final, el youtuber no pudo comprarse nada porque al tener un iPhone -que no permite la instalación de Transfermóvil- no tenía cómo gastar sus 3.30 MLC.

"'Lo que necesitas al mejor precio'.... Este eslogan está mal, caballero, esto es falso", concluyó a la salida de la tienda, frente a la vidriera que vendía como cierto un eslogan vergonzoso.

En el apartado comentarios del video, decenas de internautas se mostraron escandalizados por los precios, superiores al valor que tienen en los supermercados españoles.

"El eslogan debe decir 'Los mejores precios para los que tengan parientes en Miami", sentenció con ironía un comentarista.

Tienda con proveedor vasco

El Mercado Amistad 26, ubicado en la intersección de Avenida 26 esquina y Zapata, es fruto de una colaboración entre la Cadena de Tiendas Caribe y el proveedor vasco Aldaketa.

Durante el acto de reapertura, el colectivo de la tienda se comprometió a ofrecer un servicio de calidad, mientras que el proveedor aseguró que trabajará en mejoras de surtidos y precios para adaptarse a las necesidades de la población.

Sin embargo, este tipo de anuncios no pueden ocultar una realidad evidente: gran parte del pueblo cubano no tiene acceso a la moneda libremente convertible (MLC), lo que les excluye automáticamente de poder comprar en estos establecimientos.

Lejos queda la vacía promesa de Díaz-Canel en 2020, cuando explicaba la función de las tiendas MLC como necesidad para abastecer las tiendas en moneda nacional.

A pesar de las ofertas "increíbles" y las promesas de un servicio "pensado en el cliente", la existencia de tiendas en MLC sigue siendo un recordatorio de las desigualdades económicas que atraviesan a la sociedad cubana.

Las tiendas en moneda libremente convertible (MLC) surgieron en Cuba en 2019 como una medida económica del gobierno para captar divisas extranjeras en medio de una creciente crisis económica y una severa escasez de productos básicos.

Sin embargo, con el tiempo, estas tiendas se han convertido en una fuente de desigualdad social, ya que muchos cubanos no tienen acceso directo a divisas, dependiendo de remesas o del mercado informal para poder comprar en ellas.