Nuevo guardaespaldas de JLo desata suspiros en las redes

Jennifer López, está verdaderamente "Unstoppable" en las redes sociales. Los comentarios no están motivados por su nueva película, sino por el guardaespaldas que la protege pues ha despertado la atención de los fans.

El misterioso acompañante, un hombre alto, rubio y de porte impecable, se ha ganado el aprecio de la estrella por su profesionalismo, y el de los fanáticos, por su atractivo físico y su "saber estar".

Desde Londres hasta Nueva York, este "fichaje" ha sido inseparable de Jennifer, ayudándola con sus deslumbrantes vestidos y sosteniéndola solo en el momento preciso, para que brille y deslumbre a su público.

La presencia de este sensual hombre, tiene las redes sociales encendidas, con comentarios como "¿Es su guardaespaldas o un galán de película?".

Algunas personas aseguran que "la química entre ellos es evidente", pero otros fans comentan que es solo una relación profesional.

Tras su divorcio más reciente, JLo sigue imparable con su carrera profesional y especialmente centrada en la promoción de su película.

Sin embargo, no cabe duda de que su nuevo guardaespaldas se ha convertido en un inesperado coprotagonista en este capítulo de su vida pública.

Muchas personas reviven en las redes las escenas del filme protagonizado por Kevin Costner y Whitney Houston. Se preguntan si alguna vez JLo susurra "I Will Always Love You", mientras viaja segura rumbo a casa.