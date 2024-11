Una cubana residente en Houston, Texas, desató una ola de reacciones en TikTok tras publicar un video en el que compartía la frase: "Cuando recibes una llamada de Cuba y la segunda frase es (esto está malo, no hay...) y solo llevas 4 meses en Estados Unidos."

El contenido rápidamente generó miles de comentarios tanto positivos como negativos, poniendo en el centro de la conversación el tema de las expectativas hacia quienes emigran y la realidad de quienes permanecen en Cuba.

Ante la avalancha de mensajes, la joven cubana (@dorita2612) decidió responder a algunos comentarios, abordando particularmente un comentario que decía: "Aunque no tenga ni para mí, nunca le dedicaría esta canción a mi familia. Parece que se nos olvidó cuando estábamos en Cuba y cómo es la cosa y lo que pensábamos de los de fuera." La respuesta de la joven fue clara:

"Yo no lo hice para mi familia, gracias a Dios la mayoría está aquí y la poca que me queda en Cuba, no me piden nada. Yo les mando sin que ellos me pidan. La otra es que no se tomen las cosas de las redes sociales personal si no llevan tu nombre. Entonces, caballero, lo que uno pone en las redes sociales quizás tiene que ver con un familiar o un desconocido que te dio ganas de poner en tu video. No se tomen las cosas personales para evitar problemas."

En su explicación, la cubana dejó claro que su intención al crear el video era provocar reacciones y generar conversación en torno a este tema tan presente en la vida de los emigrados. "Yo quería provocar que la gente me escribiera y que vieran mis videos, y lo conseguí, gracias a todos los comentarios, tanto los buenos como los malos."

Finalmente, reflexionó sobre el propósito de las redes sociales y alentó a sus seguidores a no tomarse el contenido personal: "Lo que muchas personas hicieron fue reírse porque las redes son para eso, para entretenerse; para molestarse ya está el trabajo."