Aumentan los apagones en La Habana por alto déficit de generación

La Empresa Eléctrica de La Habana informó este martes sobre una serie de apagones programados por "emergencia" para hoy en varios bloques de la capital, debido al grave déficit que persiste en la generación de electricidad a nivel nacional.

Según la nota informativa publicada por la entidad en Facebook, los cortes afectarán a los clientes asociados a los Bloques #1 y #2, en el horario comprendido entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m.

En el horario de la tarde, de 3:00 p.m. a 7:00 p.m., tendrá cortes de energía el Bloque #4.

Un tercer grupo, en ese caso el Bloque #3, sufrirá apagones desde las 6:00 p.m. hasta las 10:00 p.m., sin duda alguna el peor de los tres horarios, por abarcar el momento en que las familias se reúnen en casa tras regresar de sus trabajos o centros de estudio.

Captura de Facebook/Empresa Eléctrica de La Habana

La situación de la generación eléctrica en Cuba continúa siendo crítica, y ello se refleja en la creciente programación de apagones para La Habana.

Los residentes en la capital, que hasta hace poco habían sido privilegiados en relación con los residentes en el resto de provincias de país, ahora están sufriendo en carne propia los apagones, aunque las horas de corte continúa siendo inferior a las del resto de territorios, azotados desde hace muchos meses por prolongadas interrupciones del servicio eléctrico.

Como es habitual, en el apartado comentarios de la publicación decenas de internautas arremetieron contra el anuncio de la Empresa Eléctrica habanera, y coincidieron en apuntar que este tipo de notas -que en las últimas semanas han tendido a ampliar los horarios y las zonas afectadas- llegaron para quedarse:

Resumimos algunos de esos comentarios que sintetizan el malestar reinante:

"Es todos los días, llegó para quedarse. Nadie ha salido a decir cuándo se sale de esto. Es muy obvio que nunca";

"Esto llegó para quedarse, al igual que el hambre y la miseria";

"Desde que amanece, uno está obstinado y cansado de todas las mentiras";

"Esto es para volverse loco. Ya tú no sabes con qué cocinar porque el carbón está carísimo";

"Ya la emergencia es perenne y cotidiana. Nos levantamos y acostamos en emergencia";

"Todos los días lo mismo. ¿Dónde se metió el combustible que han mandado? En los carros de los altos dirigentes y de ustedes también";

"Ya es demasiado. ¡Qué desesperación! Este pueblo ya no aguanta más";

"Vivimos en el país de las mentiras, donde la única realidad es la del noticiero";

"Empresa Eléctrica de La Habana, por favor, revisen los horarios de 3 a 7 y de 6 a 10. En ese horario las personas llegan del trabajo a cocinar";

"Todo aquí es probar si lo asimilas. Te la meten para siempre";

"Hoy más déficit que ayer con nuevas sincronizaciones. Ni en invierno, tú. Mentirosos";

"¿Algún día saldremos de los apagones o eso ya será eterno?";

"¿Cómo le explico a mi hija que el país está hecho una mierda y por eso nunca tenemos electricidad?";

"¡Qué cansada me tienen todos ustedes ya!".

Paralelamente, en su parte diario la Unión Eléctrica (UNE) informó este martes que ocho unidades termoeléctricas permanecen fuera de servicio, cuatro por averías y otras cuatro por mantenimiento.

Teniendo en cuentas esas circunstancias y la omnipresente carencia de combustible, las afectaciones estimadas para hoy serán de 950 MW en horario diurno de hasta 1,450 MW durante el horario de máxima demanda.

Para los cubanos no escampa.