El Genaro de la película "Sanky Panky" recuerda su viaje a Cuba

Fausto Mata (Genaro) y Tony Pascual (Chelo), dos de los protagonistas de la famosa comedia dominicana Sanky Panky, estuvieron esta semana en el podcast Destino Tolk donde hablaron del cariño inmenso que sienten por el público cubano.

“Puerto Rico nos ama, pero Cuba nos idolatra”, aseguró Chelo y mencionó cómo en la isla la película se regó como pólvora cuando alguien la llevó en un CD.

Genaro, que reconoce no es partidario de ninguno de esos gobiernos, recordó que hace varios años viajó a Cuba a través de una organización sin fines de lucro para una charla en la que querían a uno de los comediantes que hizo la película.

“Cuando caigo en Cuba que voy con mi maletica, yo iba en chancleticas, pantalones rotos, yo no esperaba que yo era gente en Cuba, estoy admirando lo que veo de Cuba, los carros antiguos, y veo que me quitan la maleta de la mano y me sacan del grupo donde estaba haciendo mi filita, y como hay una condición, ustedes saben que hay gente que desconoce la situación de Cuba y más la situación política, yo digo ay Dios mío que habrá pasado porque yo no dije nada, yo no he hablado nada, y me dicen 'lo están esperando en una habitación'”, relata el artista.

El comediante describió el lindo recibimiento que le dieron en el país y cómo a cada lugar que llegaba la gente lo conocía y lo trataban con un cariño enorme.

“Yo andaba con una chaqueta roja, yo no sabía que el rojo era el color de la Revolución, o sea, que caí de ping* también, por lo menos no escogí un color contrario a los de adentro, yo estaba allí tratando de no pasarme ni decir nada porque me metieron un terror”, cuenta Fausto.

A las afueras de Karl Marx dice que habían muchas personas que querían verlo, pero no le permitían salir, hasta que en un descuido se fue a saludarlos y lo recibió un mar de abrazos y fotos y hasta los periodistas del medio oficialista Gramma: “Al otro día me dieron página”.

“Yo estaba viviendo un sueño”, confesó, pues nunca esperó recibir tanto cariño del público cubano. También se encontró con el humorista cubano El Habanero y se quedó sorprendido y maravillado con el talento de este. Yo le dije, “usted llega a Miami y es millonario”.

Fausto reafirmó su deseo de volver a Cuba con Tony Pascual, pero un viaje que lo organicen ellos sin nadie de por medio, sin nada político, solo para compartir con la gente.

“Nosotros queremos a todos los cubanos porque ellos nos quieren a nosotros. Nosotros no nos metemos en política”, aseveró Chelo.