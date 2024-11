Periodista oficialista denuncia escalada de robos con fuerza en Matanzas

La periodista oficialista Yirmara Torres Hernández ha denunciado en Facebook que le han robado en su casa de Matanzas y que tiene miedo porque sabe que quien fuerza la puerta o la ventana de una vivienda con sus moradores dentro está dispuesto a todo. También porque "la Policía hace poco o muy poco" por perseguir a los delincuentes. "Sólo en la radio en Matanzas somos varios ya los afectados", señaló.

En un post de Facebook en el que mencionó a voceros del régimen como Arleen Rodríguez y Angélica Paredes, Yirmara Torres confiesa su temor ante la evidencia de que hay "ladrones" y "bandas que andan sueltas" en la provincia, que no respetan ni "rejas, ni persianas de aluminio, ni nada", lo que provoca que se esté registrando una escalada en el número de robos en el territorio. Estos se estarían produciendo entre las dos y media y las cuatro y media de la madrugada, alertó.

"Entran por la puerta delantera, sacan los bienes por la entrada principal y caminan con ellos por las calles de la ciudad, como si fuera la sala de su casa".

"Y uno puede entender que el Minint tenga pocos efectivos y que sufra las mismas carencias que todos, pero si no hacen algo rápido, si no se ponen duros y aprietan la tuerca, si no hacen algo que sirva de ejemplo, vamos a perder definitivamente una de las pocas conquistas que nos quedaban: la tranquilidad ciudadana", escribió en su muro de Facebook, en un extenso post que ha sido compartido 384 veces; ha recibido 198 comentarios y 443 reacciones.

Su temor es tan grande, que hasta un olor distinto la atemoriza. "Yo tengo miedo... Mucho miedo. Ahora mismo, mientras escribo, en medio de un apagón, acabo de rociar vinagre con bicarbonato en las cortinas porque sentí de pronto un olor extraño, y alguien me dice que echan una sustancia que adormece a la gente", señaló en referencia a los ladrones.

Tras el robo en su casa, asegura que ya no puede dormir tranquila y que se mantiene vigilante toda la noche, pese a tener asimilado que personas que han conseguido imágenes nítidas de los ladrones no han logrado que la Policía las considere como pruebas suficientes.

Según explica, los ladrones entraron en su casa rompiendo el candado de la reja que protege la vivienda y varias ventanas de aluminio, se colaron por ahí y se llevaron entre otros enseres, el televisor, la laptop, la olla reina, la arrocera, una tablet, cargadores, dos relojes, micrófonos, mochilas, zapatos y documentación.

Pero lo que la tiene aterrorizada es que su hijo estaba solo en la casa cuando eso ocurrió: ella estaba en La Habana. El joven había dejado todas las luces encendidas porque se quedó dormido con el celular en la mano.

"¿Cuántos robos con fuerza más tienen que suceder para que se encienda la alerta? ¿A qué están esperando para atrapar a esas bandas que roban impunemente? ¿Están esperando a que lastimen o maten a alguien?", se pregunta angustiada.

Le preocupa además, que la inseguridad ciudadana haya ido a más en apenas un año. De esta forma, admite que siempre ha habido robos, pero que hace unos años robaron en su casa, pensando que tenían gran cosa porque su papá trabajaba en las tiendas Panamericanas; pero en estos momentos, su vivienda no llama la atención ni ella es ostentosa.

"¿Por qué robaron en mi casa ahora? No sé. Mi casa es la más fea de la cuadra. Yo no tengo nada del otro mundo. Con mi salario de periodista apenas puedo sobrevivir. Y aunque estuve casada 20 años con el director del BFI, la verdad que apenas vivíamos para comer... Nunca tuvimos lujos y nunca pudimos terminar de arreglar nuestra casa. La muerte se lo llevó con mil proyectos para mejorar que nunca llegaron", comentó.

A esta pregunta ella misma se contesta. "La conclusión que saco es que roban a cualquiera que tenga algo que puedan vender. Obviamente estudian la casa y te estudian a ti".

Por este motivo anima a estar alertas, asegurar mejor las casas, colaborar entre vecinos porque "toda precaución es poca" y mucho se teme que con la actual crisis económica, los robos irán a más.

Y a la Policía le envía un mensaje muy claro: "Necesitamos que patrullen más por las calles en esas horas en las que están atacando. ¿No hay combustible? Lo sabemos. Pues entonces, que los cuadros apoyen con recorridos, como lo hacen para otros asuntos", dijo sin dar detalles, aunque se entiende la referencia velada a la persecución política.

"Lo que realmente me aterra es que no estemos seguros dentro de nuestros hogares. Lo que realmente me aterra es que se acumulen los robos y no haya soluciones. Lo que me aterra es saber que me puedo cruzar en la calle o hasta en el barrio con quienes entraron a mi casa con mi hijo adentro. Necesito no sentir más eso. Necesito tranquilidad", concluyó.

Su post acumula comentarios dándole la razón y lamentando el estado de indefensión en el que se encuentran los cubanos.

Una de las personas que dejó su opinión en el escrito de Yirmara Torres es Roberto Pérez Batista, que asegura que sorprendió a un ladrón con las herramientas en el momento en que pretendía robar en su casa, avisó a la Policía; se lo llevaron; tenía antecedentes penales y lo soltaron poco después sin darle a él ni una sola explicación.

Otro usuario, Dayron Medina, comentó que vive cerca de la casa de Yirmana Torres y se despertó este 13 de noviembre con la puerta de su casa rota. Le robaron una motorina. "Si despierto esa madrugada, estoy seguro de que estuviera muerto", apuntó.

Muchos agradecieron a Yirmara Torres su tono respetuoso y otros propusieron que este problema de la inseguridad se debata en las sesiones que celebrará la Asamblea Nacional del Poder Popular antes de final de año. La propuesta ha sido rebatida irónicamente, señalando que seguramente ese debate solucionará el problema.

También en Holguín, Ceballos, Centro Habana...

El aumento de los robos en Matanzas no es un caso aislado. También en Holguín están sufriendo un incremento de las estafas y sustracciones de motorinas, poco después de que sean anunciadas en página de compra-venta.

Sin embargo, los casos más sonados de este año han sido el crimen múltiple de Ceballos, en agosto pasado, que le costó la vida a dos madres y a los hijos de ambas, asesinados por ladrones y el triple homicidio de Centro Habana. Este último ocurrió en octubre: tres personas perdieron la vida, en el popular barrio de Cayo Hueso.