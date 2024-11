Una cubana residente en Estados Unidos compartió una anécdota que le ocurrió mientras trabajaba un domingo. La usuaria de TikTok, @mariancita18, identificada como Marian Martínez Conc., contó cómo durante su jornada laboral un cliente le preguntó, sorprendido, qué hacía una cubana trabajando un domingo.

"A ver, yo estoy ahora aquí en mi trabajo, y viene alguien y me pregunta: ‘¿Tú eres cubana?’ Le respondí que sí, y él me pregunta qué hago trabajando un domingo", explicó Marian en su video, con tono desconcertado.

El hombre parecía asumir que los domingos eran días de descanso universales, a lo que ella reflexionó: "No entiendo nada; creo que actualmente, muchas personas trabajamos los domingos en Estados Unidos. Yo le dije que sí, que me tocó trabajar el domingo".

La situación se volvió más interesante cuando Marian le preguntó al cliente si él trabajaba los domingos. Su respuesta fue que laboraba de lunes a sábado, lo que llevó a la cubana a reflexionar: "Es lo mismo, mi hermano. Él tiene libre el domingo, y yo tengo el resto de la semana porque trabajo solo tres días".

"Dile que aquí no es Cuba, aquí es Estados Unidos y se trabajan las 40 horas a la semana, sea el día que sea"; "Soy cubano y en este país no he trabajado los 8 días de la semana porque solo hay 7"; "Tengo un primo que en Miami decía: ‘Oe, chico, aquí en Miami no se trabaja sábado ni domingo, eso es para descansar’, y yo me la creí" o "Dicen que nosotros aquí nunca trabajamos. Hablan sin saber", son algunas de las reacciones al video de esta joven cubana.

El relato de Marian pone en perspectiva cómo los inmigrantes cubanos se adaptan a las particularidades del mercado laboral estadounidense, donde los días de descanso varían según los horarios y turnos de cada empleo. Además, refleja cómo la flexibilidad y disposición al trabajo son esenciales para muchos que buscan salir adelante en este país.