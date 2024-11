Cubana en EE.UU. defiende sus viajes a la isla: "Mientras mi mamá esté allá, a mí se me perdió, y muchísimo, en Cuba"

Una cubana conocida en TikTok como @yuli_la_prospera97 no se quedó callada y le respondió con todo a un comentario que cuestionaba su decisión de viajar a Cuba. En un video compartido en la red la joven dejó claro que nadie, ni siquiera los más críticos, puede opinar sobre sus decisiones cuando se trata de su madre.

“Yo te voy a explicar una cosa, Enia: yo voy a ir a Cuba las veces que sea necesario, porque para eso tengo residencia, que, a lo mejor, tú ni tienes”, comenzó diciendo en respuesta al comentario. Luego explicó que su mamá está pasando “tremendo trabajo” y que, aunque quisiera sacarla de la isla, no puede porque no es millonaria ni trabaja actualmente por cuidar a su hijo.

La cubana se mostró molesta con los señalamientos de quienes critican a otros por viajar a Cuba, especialmente cuando tienen familiares allá. “A mí no me importa lo que pienses tú o lo que piense este señor (refiriéndose a Otaola). A mí se me perdió muchísimo en Cuba porque mi mamá está allí, y mientras ella esté, yo voy a seguir yendo”, dijo contundente.

Además, criticó a quienes, desde su punto de vista, tratan de imponer reglas sobre quién puede viajar o no. “Está bueno ya de decirle a la gente lo que tiene que hacer. Somos libres. Dejen el comunismo en Cuba”.

La respuesta no solo resonó con sus seguidores, sino que generó apoyo en los comentarios. Muchos usuarios defendieron su postura y compartieron sus propias experiencias, demostrando que este tema sigue siendo un punto sensible en la comunidad cubana.

Entre las reacciones se leyeron frases como: “De acuerdo contigo, mientras mi madre e hijo estén allá, voy a ir y no me importa quién le guste o no”; “Solo los que tenemos familia en Cuba sabemos lo que sufrimos”; “Eso es muy verdad, dale amor a tu mamá, que es lo más importante”; “Quién carajo es nadie para cuestionar lo que uno hace, este es un país libre” y “Mientras yo tenga a mi familia allá voy a ir las veces que sean necesarias, por mí pueden decir lo que les dé la gana”.

Algunos también expresaron frustración con quienes critican desde lejos: “Los que dan ese tipo de opinión es porque no tienen familia en Cuba o no les importa, así de sencillo”; “Yo me perdí los dos últimos años de la vida de mi madre, ojalá hubiera tenido la residencia para ir a verla” y “La gente es fresca, ¿qué carajo le importa a la gente a dónde va uno?”.

El video también reavivó un debate constante entre los cubanos en el exilio sobre la decisión de viajar a la isla y cómo esto es percibido en la comunidad.