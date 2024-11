Cubano en Lehigh defiende su calidad de vida frente a Miami: “Aquí me pagan en dólares como a ti”

El debate sobre cuál es la mejor ciudad para vivir en Estados Unidos sigue encendiendo las redes, especialmente entre la comunidad cubana. Esta vez, el tiktoker Ernesto Zaldívar, conocido como @ernestozaldivar0, se sumó a la eterna controversia con un video donde compara su vida en Lehigh Acres, Florida, con la de quienes residen en Miami.

“Para los envidiosos de Miami que critican el campo de Lehigh: ¿tú sabes cuánto yo pago por este efficiency aquí? 900 pesos. ¿Tú sabes cuánto tú debes pagar por una casa de desahogo en Miami, parte atrás de la casa? 1400 o más”, dijo mientras mostraba su vivienda.

Ernesto también resaltó otras ventajas que, según él, hacen que Lehigh sea una mejor opción: “Aquí yo puedo traer mi jevita cada vez que yo quiera y no me cobran un peso; tú allá la llevas un sábado y te quieren cobrar 200 pesos de más”. Además, señaló que en Lehigh también hay cadenas como McDonald's y Taco Bell, y que los salarios son los mismos: “A mí me pagan en dólares como te pagan a ti”.

Los comentarios en su publicación no se hicieron esperar y reflejaron opiniones divididas. Una usuaria señaló: “Mi vida, pero cada cual vive donde le guste, ¿por qué tanta comparación?”. Otros defendieron su decisión, como alguien que escribió: “Jajaja así es, bro, enjoy”. Sin embargo, no faltaron las críticas: “Había necesidad de un video así? Vive tu vida donde quieras y olvídate de los demás, que nadie te paga la renta”.

Algunos usuarios aprovecharon para bromear: “A Lehigh ahora le dicen LeHialeah, es la misma cosa”, mientras otros cuestionaron sus argumentos: “Y qué te hace pensar que eso provoca envidia”. También hubo quienes defendieron a Miami: “Los que vivimos en Miami podemos pagar vivir aquí. No tiene nada malo vivir en Lehigh Acres, pero conozco muchos en ese pueblo que pagan una casa porque ganan bien”.

La publicación ha reavivado el eterno debate entre quienes prefieren el ritmo frenético de ciudades como Miami y quienes buscan la tranquilidad de áreas como Lehigh Acres. Como bien comentó otro usuario: “Cada uno vive donde puede… eso no es envidia, joven”.