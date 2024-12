Una cubana de Miami compartió en TikTok su alegría tras comprarse el auto de sus sueños, un Jeep Wrangler 2024, después de dos años viviendo en Estados Unidos. Sin embargo, su felicidad fue empañada por críticas y reportes que provocaron la eliminación de su video en la plataforma.

"Acabo de comprarme mi primer carro en este país. He llorado mucho, no se fijen en mi cara. Estoy tan feliz, tan contenta de todo lo que he podido conseguir y tan agradecida con este país y con todo lo que me ha brindado, que no puedo ni hablar", expresó la usuaria @yosoy_amanda emocionada en el video original, mientras mostraba su nuevo vehículo.

Apenas minutos después de subir la publicación, su video fue reportado y eliminado, lo que llevó a la joven a responder a las críticas y ataques recibidos. Sin callarse, abordó el tema de la envidia y el juicio hacia los logros ajenos:

"Realmente no había visto jamás gente tan envidiosa desde que llegué a este país. Este país nos da oportunidades a todos, pero la gente es envidiosa. Creen que pueden opinar sobre lo que tú haces con el dinero que te ganas. Se molestan por lo que a ti te da la gana de hacer con tu esfuerzo", señaló @yosoy_amanda.

A pesar de la eliminación del video, la cubana decidió volver a subirlo como un mensaje de inspiración para otros migrantes que, como ella, luchan por cumplir sus metas:

"Yo posteé un video presumiendo, porque puedo, que me compré mi primer carro después de dos años en este país. Ahorré para comprarme el auto que yo quería. Me lo reportaron y me lo bajaron, pero aquí estoy otra vez. Gracias a Dios, tengo mi carro del año. Si yo lo pude lograr, tú también puedes. Pero tienes que trabajar. Si estás sentado en casa jugando PlayStation, no lograrás esto ni nada".

El caso de esta cubana ilustra los retos emocionales y sociales que muchos migrantes enfrentan al alcanzar metas significativas en un nuevo país. Pese a las críticas, ha recibido el apoyo de cientos de seguidores que valoran su perseverancia y ven en su historia un ejemplo de esfuerzo y superación personal.

