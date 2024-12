Con mensaje a sus fans y foto presumiendo de abdominales celebró Divan sus 29 años

El cantante cubano Divan celebró sus 29 años agradeciendo el cariño y apoyo de su público durante más de una década de carrera. Aunque su cumpleaños fue el 2 de diciembre, el artista compartió un emotivo post al día siguiente en su cuenta de Instagram, reflexionando sobre su trayectoria y la conexión con sus seguidores.

“Hoy cumplí 29 años. Desde que tengo 19 estoy en la preferencia del público de Cuba y más allá. He vivido cada segundo con pasión y amor y dando todo en cada proyecto”, escribió Divan. El cantante también aprovechó para agradecer a quienes lo han acompañado en su carrera: “Gracias a todos los que han formado parte y los que se suman a esta gran familia. Gracias por darme tanto. No merezco todo esto, pero aún así sigo luchando por al menos igualar todo el cariño que me dan. Los amo”.

El mensaje estuvo acompañado de una foto frente a un espejo, donde luce relajado y en gran forma física, lo que no pasó desapercibido entre sus fans. Comentarios como “Delicioso” o “Eres mi preferido, mi niño bello. Bendiciones y lo que te viene es grande, ya verás” inundaron la publicación. También recibió felicitaciones de colegas y figuras del medio, como Alexander Delgado, quien bromeó: “Oeeeeeeee, ¿pa cuándo el estudio?”, y Zamir Violin, que escribió: “Felicidades, mi bro”.

Otros seguidores destacaron su talento y trayectoria. “Una de las voces más bonitas que he escuchado… Que vengan cien más”, comentó una fan, mientras otra confesó: “Eres mi cantante favorito desde niña, no me perdía una plaza ni loca”.

El post refleja no solo el agradecimiento de Divan hacia su público, sino también el impacto que ha tenido su música en una generación de cubanos que lo sigue desde sus inicios. A los 29 años, el cantante reafirma su compromiso de seguir brindando lo mejor de sí a quienes lo han colocado en la cima de la música cubana actual.

