Cubana detalla sobre su trabajo en Nebraska: "Puedes llegar a 900 semanal"

En respuesta a cuánto se puede ganar trabajando en mataderos en Estados Unidos, una cubana residente en Nebraska decidió aclarar su experiencia, cuánto se puede cobrar en una planta como la JBS y los impuestos que afectan el salario final.

La joven explicó que, cuando empezó en el periodo de entrenamiento, al que llamó “la escuelita”, ganaba alrededor de $20 o $22 la hora. Después de completar esa etapa y comenzar a trabajar en el turno nocturno, su salario aumentó a $23.50 por hora. Sin embargo, aclaró que los descuentos por impuestos federales y estatales tienen un fuerte impacto en el cheque semanal. Según comentó, “puedes cobrar semanal desde $600, 700 u 800, y llegar a $900 es casi imposible, aunque también puedes llegar a $1,000, pero hay que quitar los taxes”.

Las reacciones al vídeo de @deiflakiflow no se hicieron esperar. Un usuario afirmó que es posible cobrar más en otros puestos: “En el cuchillo se gana a $30.50”, mientras otra persona señaló: “Yo trabajo en el matadero de Columbus y me va muy bien”. También hubo preguntas sobre cómo aplicar para estos trabajos, a lo que la creadora respondió que es indispensable tener los documentos en regla y que no siempre hay vacantes.

Otros comentarios destacaron las ventajas y desventajas de este tipo de empleo. Una usuaria opinó que “en Nebraska es una bendición los trabajos, pero los taxes son dobles”, mientras alguien más agregó que “todo depende del puesto y las horas que trabajes”. Sin embargo, también hubo advertencias sobre problemas como el maltrato y acoso en algunas plantas, temas que algunos extrabajadores mencionaron en los comentarios.

La cubana terminó señalando que, aunque estos trabajos ofrecen estabilidad económica, el costo de vida en Nebraska está subiendo, lo que ha complicado las cosas para muchos.

Preguntas frecuentes sobre trabajar y vivir en Nebraska para cubanos