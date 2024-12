Una abuela cubana ha causado risas en TikTok al protagonizar un divertido video grabado y compartido por su nieta, @ale_mojarrieta, en el que se ve a la señora experimentando por primera vez el sistema Autopilot de un Tesla mientras recorre las calles de Miami.

La grabación, publicada por Alejandra en TikTok, ha generado cientos de comentarios por la espontánea reacción de la señora.

En el video, Alejandra, quien ocupa el asiento del piloto mientras el Tesla se conduce de manera autónoma, intenta convencer a su abuela de la seguridad del sistema. Sin embargo, la respuesta de la mujer no tiene desperdicio.

"No, Alejandra, pon las manos en el timón", dice con evidente preocupación. A lo que la joven responde divertida: "Yo no estoy haciendo nada, la próxima vez que quieras ir a algún lado te pongo la dirección". Lejos de tranquilizarla, la nieta bromea con que a veces el auto no frena. "No me gusta esto. El timón es el timón. Esto es el colmo ya", remata la abuela.

Las expresiones de la abuela, mezcla de incredulidad y rechazo, reflejan el choque generacional ante los avances tecnológicos. Para muchos, este tipo de tecnología representa el futuro de la movilidad, pero para otros, como la protagonista del video, la falta de control humano genera desconfianza.

El clip ha provocado risas entre los usuarios de TikTok, quienes han llenado la sección de comentarios con bromas y emoticonos de risa.

Aunque el Autopilot de Tesla ha sido diseñado para mejorar la seguridad y la comodidad en la conducción, experiencias como la de esta abuela demuestran que aún queda un largo camino para que todos confíen plenamente en este tipo de tecnología.

El video es una muestra más de cómo las redes sociales permiten documentar momentos únicos y divertidos, logrando conectar a millones de personas a través de situaciones cotidianas. ¿Te animarías a probar el Autopilot?

