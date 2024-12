Una cubana ha querido responder en TikTok a comentarios escuchados en su lugar de trabajo sobre los cubanos en Estados Unidos. En su mensaje, abordó opiniones que calificaban a los cubanos como "vagos" y afirmaban que "se les pone todo fácil".

“La mayoría concuerda en que los cubanos somos vagos y que se nos pone todo fácil”, afirmó la joven identificada como @sheilaperezcuba en TikTok. Sin embargo, aseguró que los cubanos enfrentan grandes desafíos para salir de la isla. “Yo entiendo que lleves 10 o 20 años aquí y no tengas papeles, pero no es mi culpa que a nosotros, al año y pico, a la mayoría nos den la residencia y a los cinco podamos ser ciudadanos”, argumentó.

La joven explicó que la situación en Cuba es muy distinta a la de otros países de la región. “En otros lugares de Latinoamérica tienen fronteras. Nosotros somos una isla, y muchísimos han arriesgado su vida cruzando el mar por la desesperación de salir de ese país”, destacó.

Además, subrayó las limitaciones económicas en la isla y las dificultades que enfrentan los cubanos para emigrar. Según ella, estas circunstancias justifican el trato migratorio diferenciado que reciben en Estados Unidos.

Para finalizar, hizo un llamado a la reflexión sobre los prejuicios hacia los cubanos. “Todas las nacionalidades tienen personas buenas y malas. Eso no tiene nada que ver con la nacionalidad. Si los cubanos tenemos ciertos beneficios, es porque nuestra realidad en Cuba es extremadamente difícil. No hemos decidido nada de esto. No critiquen a los cubanos, mejor enfóquense en sus propias circunstancias”, concluyó.

Preguntas frecuentes sobre la emigración cubana y su situación en Estados Unidos