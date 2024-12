Tras leer críticas sobre su cambio físico, una joven cubana de Estados Unidos decidió responder a los mensajes con un video de TikTok defendiéndose por su transformación.

En el video, la cubana Randely Valdes (@randely29 en TikTok) comienza diciendo: "Nadie va a lograr avergonzarme por haber bajado de peso, hacer ejercicio, caminar todos los días, tomar mi agua, ocuparme de mi cuerpo. Me veo mejor que nunca y me siento mejor que nunca".

La joven explicó que ha alcanzado un peso saludable gracias a su dedicación y cambios en su estilo de vida, y cuestionó las críticas que buscan desmotivar a las personas que deciden cuidarse: "¿Por qué quieren que uno no se cuide? La gente se siente bien cuando no te cuidas, cuando vas por la vida sin importarte nada, comiendo chatarra, que te veas mal. Así es como te quiere ver la gente. No te quieren ver mejor que ellos".

A pesar de los comentarios negativos, la cubana aseguró sentirse feliz y reafirmó su compromiso con su bienestar. "Por más comentarios que hagan, no me van a hacer cambiar de opinión. Hay cuerpa para rato", concluyó Randely.

Su video ha resonado con miles de usuarios que aplaudieron su valentía y su enfoque positivo hacia el cuidado personal, destacando la importancia de ignorar las críticas destructivas y enfocarse en el bienestar físico y emocional.

Este tipo de historias se vuelven cada vez más comunes en un mundo digital donde las críticas no siempre están exentas de malicia, pero también demuestran que la autoaceptación y el empoderamiento pueden convertirse en una respuesta poderosa frente a los ataques.

