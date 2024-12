Indignación en Guantánamo: A ocho años del huracán Matthew el gobierno entrega techos de cartón

A ocho años del paso del huracán Matthew por Guantánamo, todavía hay afectados a los que el gobierno les está entregando cartón para reponer los techos de sus casas.

Así denunció ante la televisión estatal un residente en el municipio Maisí, quien exige respuestas.

"Son ocho años de haber pasado Matthew, lo que me dan es un techito de cartón. ¿Qué uno puede hacer un techito de cartón? Entonces ahora no me dan respuestas como las que yo necesito y me tienen en eso ahí...", cuestionó.

El hombre precisó que tuvo que comprar tejas caras porque el gobierno jamás le dio nada para remediar su situación después de que el ciclón le llevara el techo de su vivienda.

"Estoy allí con tres tejitas como quien dice tapando el cuarto", recalcó.

Una anciana que perdió la casa completa reveló que lo único que le entregaron las autoridades fue un toldo y un rollo de cartón.

"Remendamos un pedacito allí para meternos con pedazos de tejas y me dieron ahora un toldo...", precisó.

Según reveló un dirigente de Maisí, todavía quedan 407 familias que sufrieron derrumbes totales de sus casas como consecuencia del huracán Matthew y aún hoy, ocho años después, continúan viviendo en lo que el gobierno denomina "facilidades temporales".

A ello se suman los daños causados por el huracán Oscar el pasado 20 de octubre. Es el segundo municipio con más afectaciones en cuanto a derrumbes parciales y totales de techos y viviendas.

