Una cubana residente en Estados Unidos ha conmovido a muchos con un emotivo video en TikTok donde explica su decisión de ayudar a sus padres en Cuba, a pesar de sus propias carencias materiales en su nuevo hogar. La mujer, quien lleva dos años y medio en EE. UU., respondió a las críticas que ha recibido por destinar parte de su salario a sus familiares en la isla, quienes enfrentan condiciones precarias.

"¿Alguna vez has tenido que dejar algo importante para ayudar a tu familia? Desde que llegué, he recibido muchas críticas por ayudar a mis padres en Cuba. Según ellos, tengo que estar bien aquí y luego pensar en los de allá, pero los de allá son mis padres, que no tienen más hijos y están en una condición precaria, sin corriente, sin comida, sin medicamentos", explicó con firmeza la usuaria @daianadiaz2107.

La cubana aseguró que, aunque no cuenta con muebles en su sala, no siente que esté haciendo algo incorrecto. Para ella, tener comida y un techo es suficiente por ahora, mientras sus padres puedan alimentarse también. "Es verdad que hace dos años y medio que estoy en este país y hasta hoy no tengo ni muebles. Pero hasta hoy no me he sentido mal por eso. La prioridad es que tengo comida y techo, y mis padres en Cuba tienen comida", añadió Daiana Díaz.

Además, subrayó que la dignidad y el orden son más importantes que las posesiones materiales: "Pienso que tener muebles no es una prioridad, aún es más importante la limpieza. Es una forma de mantener el orden y la dignidad, incluso cuando no se tienen muchas cosas materiales".

La cubana también lanzó un mensaje directo a quienes la critican: "Seguiré ayudando a mis padres hasta que no tenga aliento". Explicó que, aunque su objetivo no es acumular riquezas, sí desea vivir dignamente, y eso para ella implica cuidar de su familia y encontrar un equilibrio.

"No quiero que este país me cambie la mentalidad", sentenció, denunciando el cambio de actitud de algunas personas que, tras varios años en EE. UU., olvidan a sus seres queridos en Cuba. "Personas que tienen el último perfume y el último carro, pero su familia en Cuba no tiene qué comer".

Su mensaje concluyó con una declaración de esperanza y determinación: "Si estás pasando por lo mismo que yo, no te puedes avergonzar, porque estoy segura de que hemos adquirido mucho más que un simple juego de sofás. Vine desde Orlando, Florida, a Missouri con dos sillas de playa, y hasta hoy estoy aquí de pie y con mucha fuerza para seguir. Mi momento llegará pronto y el tuyo también".

Con estas palabras, la cubana no solo defendió su decisión personal, sino que también inspiró a muchos que enfrentan una situación similar.

