Oniel Bebeshito se suma a recaudación de dinero para ayudar a maestra avileña y su mamá encamada

Oniel Bebeshito fue uno de los tantos que se sumó a la recaudación de dinero para ayudar a Evelyn, una maestra de preescolar avileña que necesita con urgencia una casa donde vivir y poder cuidar a su mamá encamada.

El FreeLancer Guillermo Rodríguez Sánchez fue uno de los que visibilizó en Facebook la situación de Evelyn y su mamá de 88 años que viven en “una casa en situación de derrumbe; sin baño, agua, cocina, ni ningún equipo electrodoméstico”.

El reguetonero cubano vio la publicación y quiso ayudar desinteresadamente a esta profesora. “Acabo de colgar con uno de sus representantes y minutos después recibí una transferencia de 200 USD de parte suya y su equipo”, escribió Rodríguez en un post en su perfil agradeciendo el gesto del cantante.

“Gracias, gracias chamaco, esto suma a todos los poquitos que ha puesto la gente y demuestra que aquí lo que cuenta es el corazonazo puesto en función del afecto sin interés. Tenga usted muchachón un lleno completo en todos sus conciertos”, se lee en la publicación.

Decenas de comentarios desencadenó este post, muchos de ellos elogiando a Bebeshito: “Wao. Punto para Bebeshito que Dios le dé bendiciones, salud, y desenvolvimiento en su música”; “La calidad humana de un artista también se ve en su música, por eso es que para ser buen músico, primero hay que ser buenas personas”; “Así son las cosas... a veces juzgamos y creemos que solo pueden cantar ‘La batidora’ o ‘El Punto’, pero son personas humildes y dispuestos siempre a ayudar”; “Bendiciones por su buen acto es bueno ser así a pesar del éxito que tiene no olvidar que un día estamos arriba y otro estamos abajo”; “Él le juró a su pura que iba a ser enorme. Y con este gesto escala al Olimpo. Bendiciones Bebeshito”; “Yo no conozco al Bebeshito y no sé si habré tarareado alguna canción de él sin saberlo, pero con esta acción me ganó para siempre, bendiciones para él”.

Más de un millón de pesos han logrado recaudar para comprar una nueva casa para Evelyn, que ha derramado un sinfín de lágrimas de agradecimiento a todos los que han aportado su granito de arena.

