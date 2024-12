Una acalorada disputa familiar ha sacudido las redes sociales cubanas después de que una mujer utilizara TikTok para expresar su frustración con su sobrina y su hermano. El video, publicado desde la cuenta de su esposo, contiene un mensaje cargado de dolor y exigencias de gratitud que rápidamente se hizo viral, generando un intenso debate y miles de reacciones de apoyo en la comunidad cubana.

En el video publicado en el perfil de @darieliglesias, la mujer recrimina a su sobrina por ignorar sus mensajes y muestra su descontento con la falta de gratitud de su hermano, a quien ayudaron económicamente para llegar a Estados Unidos.

"Te lo voy a contestar porque eres mi sobrina desde el TikTok de Dariel. Te mandé un mensaje, necesito que me llames. No me has llamado, viste los mensajes y no me has llamado. Aquí va la respuesta: eres una malagradecida tú y tu padre", le dice la mujer en respuesta a un comentario que le dejó la sobrina en otro video.

La mujer relata que, gracias a su esposo, su hermano pudo emigrar, recibiendo $6,000 para ayudarle a establecerse en Estados Unidos. Sin embargo, denuncia que, una vez en el país, su hermano pasó meses sin trabajar, viviendo en su casa y consumiendo recursos sin aportar nada.

"Es muy rico venir aquí y pasar seis meses encima de un sofá, como lo hizo tu padre, comiendo y viendo Netflix."

La indignación de la mujer aumenta cuando menciona los esfuerzos de su esposo, quien trabajaba día y noche para mantener a su familia y a su cuñado. Además, acusa a su hermano de no tener el valor de darle su nuevo número de teléfono para enfrentar sus reclamos y exige el reembolso del dinero prestado. "Dile a tu papá que no tiene vergüenza de darme su número nuevo de teléfono y que me llame. Págame los $6,000 que me debe."

Esta historia ha resonado fuertemente entre los cubanos en Estados Unidos, donde muchos se han sentido identificados con lo que le ha ocurrido a esta cubana.

El video tocó una fibra sensible en muchos usuarios cubanos, quienes dejaron comentarios de apoyo y compartieron experiencias similares. Algunos de los comentarios más destacados fueron:

"¡Qué suerte tener una mujer que defienda a su esposo ante su familia! ¡Aplauso para ti!", "Esta mujer habla desde el dolor y yo sí la entiendo", "Por eso mi decisión fue firme: no ayudo a nadie a venir ni a mantenerlos en mi casa. Que luchen como hice yo cuando llegué", "Como hay familias destruidas solo por ayudarlas y después no agradecen lo que se hace por ellos", dijeron algunos usuarios en señal de apoyo.

"Yo pensé que era la única a quien su hermana dejó de hablar por ayudarla, pero al parecer ni a los hermanos se puede confiar", "Lo más triste es que cuando te deben dinero, se molestan contigo porque quieres cobrarles", dijeron otros, compartiendo así sus experiencias similares.

La situación refleja una dura realidad para muchos inmigrantes cubanos, quienes enfrentan no solo los retos de establecerse en un nuevo país, sino también las tensiones familiares derivadas del sacrificio y la falta de gratitud.

